Уголовное дело из-за смерти младенца, платежки за отопление и аномальный мороз

В Башкирии утвердили максимальный размер родительской платы в детсадах в 2023 году. В документе подчеркивается, что размер платы устанавливается для каждого муниципалитета отдельно. Так, самая высокая плата в Уфе — 170 рублей за один день пребывания ребенка в дошкольном учреждении, в Уфимском районе — 167 рублей, в Стерлитамаке — 163 рубля. Самый дешевый день пребывания в городе Агидель, там плата не может превышать 126 рублей.