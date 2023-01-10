Уголовное дело из-за смерти младенца, платежки за отопление и аномальный мороз

Глава СК РФ Бастрыкин велел возбудить уголовное дело из-за смерти младенца в Стерлитамаке. По словам матери малыша, она неоднократно обращалась за помощью, но не получила ее и ребенок умер у нее на руках. Подробнее о трагедии в Стерлитамаке в материале Mkset.
МУП УИС и БашРТС объяснили огромные суммы в платежках за отопление в декабре. «Новогодним подарком» для горожан стали квитанции за коммунальные услуги, в которых для ряда граждан главным и не самым приятным сюрпризом стала сумма начисленная за отопление. Причина не нова, все дело в морозном декабре, а в отдельных случаях в отсутствии ОДПУ — общедомовых приборов учета тепла.
В Башкирии утвердили максимальный размер родительской платы в детсадах в 2023 году. В документе подчеркивается, что размер платы устанавливается для каждого муниципалитета отдельно. Так, самая высокая плата в Уфе — 170 рублей за один день пребывания ребенка в дошкольном учреждении, в Уфимском районе — 167 рублей, в Стерлитамаке — 163 рубля. Самый дешевый день пребывания в городе Агидель, там плата не может превышать 126 рублей.
Башкирию вот уже какой день терзают лютые морозы. Жители республики замерзали на остановках и дома, но не они одни, замерзли даже трамваи и «умные остановки». Mkset рассказал, как жители республики пережили аномально холодный рабочий день.