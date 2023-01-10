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Расходы российского федерального бюджета в прошлом году превысили 31 трлн рублей

Сегодня, 15:16
По словам премьера РФ Михаила Мишустина, в минувшем году доходы федерального бюджета РФ составили неполных 28 трлн рублей, тогда как расходы превысили 31 трлн.

Премьер заявил, что высокие расходы связаны с необходимостью решать задачи масштабного характера.

В то же время все соцобязательства перед населением государство выполнило; кроме того, предприятия тоже получили поддержку. Об этом информирует Russian.rt.com.

Известно, что в этом году власти направят 900 млн рублей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) для поддержки разработки и производства широкофюзеляжного самолета для полетов на дальние расстояния.

В целом сфера авиации получила 172 млрд рублей субсидий.

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