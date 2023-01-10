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Прокуратура Уфы проверит соблюдение мер пожарной безопасности в аварийных домах

Сегодня, 10:35
Фото: Полина Троянова / 1MI
По мнению ведомства, городские власти не осуществляют надзор в этой области надлежащим образом
Прокуратуры Уфы инициировала проверку соблюдения мер пожарной безопасности жилых домов старой застройки. Основанием для проведения проверки послужили участившиеся случаи возгорания домов в предаварийном и аварийном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
По данным анализа прокуратуры, городские власти не осуществляет контроль за жилыми постройками подобного плана должным образом. Отмечается, что в рамках проверки специалисты охватили более 300 домов.
 
— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц по своевременности принятия мер к признанию указанных жилых домов аварийными и подлежащими сносу либо реконструкции, — сообщили в пресс-службе уфимской прокуратуры. 
#Азамат Нухов#Город
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