Прокуратура и ФАС нашли нарушения в организации перелетов властей в ДНР и Узбекистан

Как сообщал Mkset, в последний день мая 2022 года Минтранс также заключил со «Скайкоптером» договор на авиаперелеты для участников инвестиционного сабантуя«Зауралье» по маршруту Москва — Магнитогорск — Москва. Торги на предоставление услуг не объявляли — закупку провели у единственного поставщика. Стоимость услуг составила 26,4 млн рублей. Согласно условиям контракта, исполнитель должен был предоставить два воздушных судна: с 100 пассажирскими креслами и с шестью. Однако в июне его расторгли по соглашению сторон.