Прокуратура и ФАС нашли нарушения в организации перелетов властей в ДНР и Узбекистан

Управление ФАС по Башкирии возбудило дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции при проведении закупок на перелеты высшего руководства Башкирии. Поводом для этого стали материалы прокурорской проверки, поступившие в ведомство.
Перелеты, о которых идет речь, были осуществлены весной 2022 года — в Волгоград и Узбекистан. Заказчиком выступил республиканский Минтранс. Оба контракта получило зарегистрированное в Ленинградской области ООО «Скайкоптер».
Первый контракт стоимостью 14,6 млн рублей был заключен на перелет делегации Башкирии по маршруту Уфа-Волгоград-Уфа. Визит выполнялся в рамках распоряжения главы региона Радия Хабирова «в целях доставки гуманитарной помощи из Республики Башкортостан и обсуждения вопросов развития экономического сотрудничества между Республики Башкортостан и Донецкой Народной Республикой». В состав официальной делегации вошли заместитель управделами главы региона, вице-премьера правительства Максима Забелина, и. о. министра ЖКХ (им тогда бал Алан Марзаев), первого вице-премьера-министра экономразвития Рустема Муратова, и премьер-министра Андрея Назарова. Возглавил делегацию Радий Хабиров.
Сам визит состоялся с 20 по 21 марта. Для этого был организован чартерный перелет в Волгоград. По требованию заказчика в перечень услуг включили не только авиаперевозку пассажиров и багажа, а также питание на борту, но и обслуживание в VIP-залах и залах официальных делегаций.
Распоряжение было издано 14 марта, Минтранс запросил и получил 16 марта три коммерческих предложения от авиаперевозчиков АО «Ютэйр», АО «Джэт Трейдинг Групп» и ООО «Скайкоптер». На основании их расценок определили начальную стоимость контракта — 13,3 млн рублей. 18 марта Минтранс направил заявку на проведение госзакупки авиаобслуживания. В тендере участвовала только одна компания - «Скайкоптер». Изучившая документацию конкурса ФАС пришла к выводу, что условия закупки были прописаны под конкретного поставщика: им удовлетворяло только коммерческое предложение «Скайкоптера».
Еще одной странностью стало то, что контракт был подписан поставщиком 31 марта, а Минтрансом — 7 апреля, уже после самого перелета.
«Из представленных материалов следует, что фактически организация перелета осуществлена ООО «Скайкоптер» в период с 20.03.2022 по 21.03.2022, что подтверждается справками и копиями перевозочных документов (билетов). Учитывая изложенное, услуги по организации транспортных услуг оказаны до проведения процедуры определения исполнителя», - отметила в УФАС.
В надзорном органе усмотрели в этом признаки заключения антиконкурентного соглашения между Минтрансом и авиаперевозчиком, выразившимся «в совершении действий по согласованию условий организации перелета посредством направления запроса коммерческих предложений и получения ответа, единственно соответствующего условиям планируемой закупки». Помимо этого имелись акты о приемке оказанных услуг, «фактически прикрывающие действия по заблаговременному согласованию условий исполнения контракта и оказания услуги, поскольку из указанных документов следует, что услуги ООО «Скайкоптер» оказаны в апреле 2022».
Аналогичные признаки нарушений обнаружили и при визите делегации Башкирии в Узбекистан с 16 по 18 мая 2022 года. Контракт стоимостью 19,9 млн рублей был
Распоряжение о бизнес-миссии глава Башкирии подписал 13 апреля прошлого года - «в целях развития международного сотрудничества и внешнеэкономических связей». Но, как выяснили в надзорных ведомствах, Минтранс начал искать авиаперевозчика еще 6 апреля. Например, в «Ютэйр» запрос коммерческого предложения направили 6 апреля, причем письмо была отправлено взамен другого сообщения — от 31 марта, «что дает основание предполагать о наличии взаимодействия между министерством и обществом до осуществления полета в Республику Узбекистан». Уже тогда были известны и даты визита.
7 апреля Минтранс отправил запросы еще нескольким компаниям, в том числе и «Скайкоптеру». Анализируя тест сообщения последнему, в контролирующем органе установили, что министерство попросило актуализировать ранее представленный расчет в связи с изменением маршрута (включением еще одного перелета).
«Изложенное позволяет сделать вывод о том, что между министерством транспорта и ООО «Скайкоптер» еще до подготовки запроса коммерческих предложений (06.04.2022) имело место быть наличие определенного взаимодействия относительно осуществления полета в Республику Узбекистан», - говорится в решении ФАС.
Описание поступивших коммерческих предложений позволило ведомству сделать вывод о том, что под условия планируемой закупки вновь подходило только коммерческое предложение ООО «Скайкоптер».
Контракт по традиции был заключен 27 мая, хотя фактически перелет стоимостью 19,9 млн рублей состоялся с 16 по 18 мая. То есть услуги минтранс получил до подведения итогов госзакупки.
«Антиконкурентное соглашение было заключено и начало исполняться до объявления электронного аукциона и было реализовано в момент заключения между ответчиками государственного контракта по итогам торгов. Целью осуществления закупки являлся не поиск лица для оказания услуги на основе состязательности, расширение возможностей для участия хозяйствующих субъектов в закупочных процедурах и стимулировании такого участия, а оказание транспортных услуг авиаперелета по маршруту «Уфа-Волгоград- Уфа», «Уфа-Нукус-Самарканд-Уфа-Ташкент-Уфа» с заранее определенным субъектом рынка на неконкурентной основе», - говорится в определении УФАС.
В ведомстве возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства Минтрансом и ООО «Скайкоптер». Рассматривать его начнут 31 января с участием заявителя — прокуратуры Башкирии.
Как сообщал Mkset, в последний день мая 2022 года Минтранс также заключил со «Скайкоптером» договор на авиаперелеты для участников инвестиционного сабантуя«Зауралье» по маршруту Москва — Магнитогорск — Москва. Торги на предоставление услуг не объявляли — закупку провели у единственного поставщика. Стоимость услуг составила 26,4 млн рублей. Согласно условиям контракта, исполнитель должен был предоставить два воздушных судна: с 100 пассажирскими креслами и с шестью. Однако в июне его расторгли по соглашению сторон.
В начале июня Минтранс Башкирии также отказался от авиаперелета в Санкт-Петербург и обратно — на Санкт-Петербургский международный форум. Эти услуги обошлись бы бюджету в 16 млн рублей.
О том, на чем еще и куда летает руководство республики, можно прочитать в нашем апрельском материале.
В сентябре 2022 года Mkset направлял запрос в прокуратуру и в УФАС с просьбой пояснить, законно ли проводить госзакупки и заключать контракты уже после того, как услуги были оказаны.