МУП УИС и БашРТС объяснили огромные суммы в платежках за отопление в декабре

Posted 10 января 2023, 04:51
Published 10 января 2023, 04:51
Modified 10 января 2023, 04:53
Updated 10 января 2023, 04:53
Ресурсоснабжающие компании, которые поставляют тепло жителям Уфы, МУП УИС и БашРТС прокомментировали ситуацию с начислениями за минувший декабрь. «Новогодним подарком» для горожан стали квитанции за коммунальные услуги, в которых для ряда граждан главным и не самым приятным сюрпризом стала сумма начисленная за отопление.
МУП УИС на своем сайте разместил объемный материал, где не просто коротко напомнил о том, что сумма зависит от температуры воздуха за окном, а сравнил данные за декабрь с данными за минувшие годы, приведя и графики температур. Если не перепечатывать многочисленные расчеты, то суть лонгрида от МУП УИС сводится к тому, что «из-за разницы температур отпуск тепла в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года вырос в среднем на 36, 34% в зависимости от температурных графиков».
Однако была в материале от МУП УИС и хорошая новость, по данным ведомства согласно температурным графикам, прогнозировалось, что потребление тепла в декабре будет больше в среднем на 48%, чем в ноябре.
Напомним, что в домах, в которых установлен общедомовой прибор учета (ОДПУ), счета выставляются исходя из его показаний, по факту: сколько дом потребил тепла, такой объем и оплачивают жильцы.
На объем потребления тепла домом., а значит и на размер платы за отопление, влияют несколько факторов. Самый основной — это температура наружного воздуха. Чем холоднее на улице, тем больше дому нужно тепла, чтобы в квартирах была комфортная температура. Данные о среднесуточных температурах воздуха ресурсоснабжающим организациям предоставляются «Башкирским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В БашРТС декабрьские квитанции прокомментировали куда более лаконично, напомнив, что при наличии в доме ОДПУ начисления за тепло производят исходя из данных, которые ресурсникам предоставляет «управляшка». Расход же тепла зависит в основном от двух факторов — температуры”за бортом» и энергоэффективности дома.
— Декабрь 2022 года был значительно холоднее прошлогодних значений и ноября 2022 года, соответственно, расход теплоносителя увеличился, — сообщили в БашРТС и напомнили, что в домах, где ОДПУ не установлен, плата за отопление начисляется по нормативу госкомитета Башкирии по тарифам.