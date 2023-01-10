mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января 2023, 04:51

Published 10 января 2023, 04:51

Modified 10 января 2023, 04:53

Updated 10 января 2023, 04:53

МУП УИС и БашРТС объяснили огромные суммы в платежках за отопление в декабре

МУП УИС и БашРТС объяснили огромные суммы в платежках за отопление в декабре

10 января 2023, 04:51
Фото: 1MI.
Причина не нова, все дело в морозном декабре, а в отдельных случаях в отсутствии ОДПУ — общедомовых приборов учета тепла.

Ресурсоснабжающие компании, которые поставляют тепло жителям Уфы, МУП УИС и БашРТС прокомментировали ситуацию с начислениями за минувший декабрь. «Новогодним подарком» для горожан стали квитанции за коммунальные услуги, в которых для ряда граждан главным и не самым приятным сюрпризом стала сумма начисленная за отопление.

МУП УИС на своем сайте разместил объемный материал, где не просто коротко напомнил о том, что сумма зависит от температуры воздуха за окном, а сравнил данные за декабрь с данными за минувшие годы, приведя и графики температур. Если не перепечатывать многочисленные расчеты, то суть лонгрида от МУП УИС сводится к тому, что «из-за разницы температур отпуск тепла в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года вырос в среднем на 36, 34% в зависимости от температурных графиков».

Однако была в материале от МУП УИС и хорошая новость, по данным ведомства согласно температурным графикам, прогнозировалось, что потребление тепла в декабре будет больше в среднем на 48%, чем в ноябре.

Напомним, что в домах, в которых установлен общедомовой прибор учета (ОДПУ), счета выставляются исходя из его показаний, по факту: сколько дом потребил тепла, такой объем и оплачивают жильцы.

На объем потребления тепла домом., а значит и на размер платы за отопление, влияют несколько факторов. Самый основной — это температура наружного воздуха. Чем холоднее на улице, тем больше дому нужно тепла, чтобы в квартирах была комфортная температура. Данные о среднесуточных температурах воздуха ресурсоснабжающим организациям предоставляются «Башкирским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В БашРТС декабрьские квитанции прокомментировали куда более лаконично, напомнив, что при наличии в доме ОДПУ начисления за тепло производят исходя из данных, которые ресурсникам предоставляет «управляшка». Расход же тепла зависит в основном от двух факторов — температуры”за бортом» и энергоэффективности дома.

— Декабрь 2022 года был значительно холоднее прошлогодних значений и ноября 2022 года, соответственно, расход теплоносителя увеличился, — сообщили в БашРТС и напомнили, что в домах, где ОДПУ не установлен, плата за отопление начисляется по нормативу госкомитета Башкирии по тарифам.
Жители Уфы получат платежки с новыми суммами за отопление
Узнать подробнее
#Город
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика