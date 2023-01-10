МУП УИС и БашРТС объяснили огромные суммы в платежках за отопление в декабре

МУП УИС на своем сайте разместил объемный материал, где не просто коротко напомнил о том, что сумма зависит от температуры воздуха за окном, а сравнил данные за декабрь с данными за минувшие годы, приведя и графики температур. Если не перепечатывать многочисленные расчеты, то суть лонгрида от МУП УИС сводится к тому, что «из-за разницы температур отпуск тепла в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года вырос в среднем на 36, 34% в зависимости от температурных графиков».