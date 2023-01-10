mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Морозы ниже 30 градусов продлятся в Башкирии ещё в течение трех дней

Сегодня, 06:17
Фото: 1MI
Погодные условия в регионе начнут приходить в норму к концу рабочей недели

Морозы ниже 30 градусов продержатся в Башкирии еще три дня. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

Сообщается, что аномальные холода начнут отступать к концу рабочей недели. Так, ночью 10 января может опуститься до -40,-45°, 11 января до -40°, а 12 января до -30,-35°. В дневное время температура воздуха составит от -31 градусов 10 января и до -15,-20° 12 января.

На протяжении всего указанного периода на территории республики не предвидится существенных осадков. Ожидается слабый переменчивый ветер с переходом направлений. 

Отметим, что уже дважды на этой неделе в Уфе был зарегистрирован абсолютный температурный минимум. Так, днем ранее, девятого января на метеостанции «Уфа-Дема» была зарегистрирована температура воздуха -39,1 градуса. Минувшей ночью на той же станции зарегистрировали -39 градусов — предыдущий подобный рекорд был в Уфе более 60 лет назад.

#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Где ваша санавиация? Мать из Башкирии обвинила врачей в смерти своего маленького сына
Сегодня, 05:26
МУП УИС и БашРТС объяснили огромные суммы в платежках за отопление в декабре
Сегодня, 04:51
Синоптики сообщили, когда в Башкирии ослабеют морозы
8 января 08:49
Мороз дал жару: как Уфа и Башкирия пережили первый аномально холодный рабочий день
Сегодня, 06:20
Глава СК РФ Бастрыкин велел возбудить уголовное дело из-за смерти младенца в Башкирии
Сегодня, 03:23
Для крещенских купаний жителей Уфы в городе подготовят семь купелей
Вчера, 14:46