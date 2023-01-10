Морозы ниже 30 градусов продлятся в Башкирии ещё в течение трех дней

Морозы ниже 30 градусов продержатся в Башкирии еще три дня. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
Сообщается, что аномальные холода начнут отступать к концу рабочей недели. Так, ночью 10 января может опуститься до -40,-45°, 11 января до -40°, а 12 января до -30,-35°. В дневное время температура воздуха составит от -31 градусов 10 января и до -15,-20° 12 января.
На протяжении всего указанного периода на территории республики не предвидится существенных осадков. Ожидается слабый переменчивый ветер с переходом направлений.
Отметим, что уже дважды на этой неделе в Уфе был зарегистрирован абсолютный температурный минимум. Так, днем ранее, девятого января на метеостанции «Уфа-Дема» была зарегистрирована температура воздуха -39,1 градуса. Минувшей ночью на той же станции зарегистрировали -39 градусов — предыдущий подобный рекорд был в Уфе более 60 лет назад.