Морозы ниже 30 градусов продлятся в Башкирии ещё в течение трех дней

Отметим, что уже дважды на этой неделе в Уфе был зарегистрирован абсолютный температурный минимум. Так, днем ранее, девятого января на метеостанции «Уфа-Дема» была зарегистрирована температура воздуха -39,1 градуса. Минувшей ночью на той же станции зарегистрировали -39 градусов — предыдущий подобный рекорд был в Уфе более 60 лет назад.