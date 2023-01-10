Мороз дал жару: как Уфа и Башкирия пережили первый аномально холодный рабочий день

Температурные рекорды в Башкирии и в частности в Уфе здорово «взбодрили» республику после праздников. Говоря усредненно, 40-градусные морозы, встретили население в первый рабочий день после новогодних каникул, устроив горячую пору для всех. Повезло, пожалуй, только школьникам, им на один день продлили каникулы, министерство образования дало муниципальным администрациям рекомендации заняться в «лишний» день каникул установкой подобающего температурного режима в школах, чтобы пришли школяры уже в натопленные теплые школы. Однако на школьниках позитив заканчивается, для остальных же категорий населения морозы стали испытанием на прочность.
Замерзшие аккумуляторы в личных автомобилях не позволили всем желающим отправиться по делам на своем авто и на автобусные остановки вышло куда больше граждан, чем в обычную погоду, а вот автобусов на линию вышло куда меньше, этот факт уже признали перевозчики, включая госперевозчика «Башавтотранс», который объяснил ситуацию некими «морозными» неисправностями, которые не позволили машинам выйти на линию. Были жалобы и на частников, так на странице Радия Хабирова появлялись многочисленные жалобы на 142 маршрут, который якобы не приехал к 7:30 в Осоргино и люди добирались на попутках, так как ждать следующий автобус полтора часа в такую погоду не сможет никто, кроме разве что Деда Мороза. Mkset попытался получить комментарий по ситуации у перевозчика, но сделать этого не удалось.
А те автобусы которые все-таки вышли на линию жители Уфы пытались дождаться в тепле. В теории у них должно было получиться, ведь к примеру на остановке Аграрный университет расположена отапливаемая умная остановка за 1,3 миллиона рублей. Но и тут подстерегала незадача. Причем по словам горожанки, замерзшей в может и умной, но совсем ледяной коробке, морозы тут не единственная причина, и павильон стоит без тепла уже несколько месяцев, с ноября. Власти на негодование гражданки отреагировали и посетовали на задержку поставок запчастей для ремонта, обещали что остановка проявит чудеса сообразительности, а также станет теплой к 15 января.
Из ситуации с общественным транспортом, и без того фактически всегда перегруженным мощным пассажиропотоком напрашивался закономерный выход — такси, однако и тут мороз приготовил не самый приятный сюрприз, помимо повышенного спроса произошло и кратное повышение стоимости поездки, такие цены жителям республики не предлагались даже в новогоднюю ночь. Однако стоя перед выбором «заплати или замерзни» многие выбирали заплатить. А те, у кого нет возможности «купить тепло» получали обморожения, причем происходить они начали еще до пиковых показателей похолодания, о них еще выходные рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Лютые морозы за окном это безусловно отличный повод остаться дома и никуда не идти, согреваясь чашкой горячего чая. Но и тут вышла незадача. Так страницу главы Башкирии буквально завалили жалобами на низкие температуры в квартирах, подтверждая свои заявления фотографиями обледенелых стен в квартирах и недоумевая, за что же жители платят «конские суммы» за отопление».
Однако все познается в сравнении, для кого-то температура 17 градусов Цельсия стала недостижимой целью, так жители Демского Кордона остались без электроэнергии, которая собственно и отапливает их дома, и остывали они без отопления буквально мгновенно. Для жителей Нагаево и окрестных деревень эта проблема не нова, они сталкивались с отключениями и до морозов, на этот раз власти и вовсе призвали местных жителей ограничить потребление электричества по максимуму, иначе придётся снова отключить свет.
Тем временем сегодня, 10 января вчерашние рекорды в Уфе оказались перебиты, как мы и предполагали. Абсолютный минимум температуры воздуха был второй раз за неделю перекрыт на метеостанции «Уфа-Дема» где была зафиксирована температура -39 градусов Цельсия. Так что новый день не исключает появления все новых морозных проблем в регионе. Морозы в Башкирии по прогнозам синоптиков в Башкирии продержатся еще три дня, а в Уфе постепенное потепление должно произойти уже завтра, 11 января.