Мороз дал жару: как Уфа и Башкирия пережили первый аномально холодный рабочий день

Замерзшие аккумуляторы в личных автомобилях не позволили всем желающим отправиться по делам на своем авто и на автобусные остановки вышло куда больше граждан, чем в обычную погоду, а вот автобусов на линию вышло куда меньше, этот факт уже признали перевозчики, включая госперевозчика «Башавтотранс», который объяснил ситуацию некими «морозными» неисправностями, которые не позволили машинам выйти на линию. Были жалобы и на частников, так на странице Радия Хабирова появлялись многочисленные жалобы на 142 маршрут, который якобы не приехал к 7:30 в Осоргино и люди добирались на попутках, так как ждать следующий автобус полтора часа в такую погоду не сможет никто, кроме разве что Деда Мороза. Mkset попытался получить комментарий по ситуации у перевозчика, но сделать этого не удалось.