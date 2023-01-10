Минздрав Башкирии прокомментировал гибель 4-месячного малыша в больнице Стерлитамака

В минздраве Башкирии прокомментировали гибель 4-месячного ребенка, мама которого несколько раз обращалась за помощью к медикам. Из-за смерти младенца в медучреждении следствие уже возбудило уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности, а его ход контролирует как центральный аппарат Следкома России, так и прокуратура Башкирии.
В ведомстве пояснили, что ребенок действительно несколько раз был доставлен в больницу № 1 города Стерлитамак, где в ходе первого визита хирург проделал с малышом необходимые манипуляции и отпустил с улучшением. Ночью малышу снова стало плохо, но приехавший на вызов фельдшер скорой помощи не увидел экстренных показаний для госпитализации. Утром родители сами привезли ребенка в отделение детской хирургии, где у ребенка, как сообщает ведомство, резко ухудшилось состояние.
Отдельно в пресс-службе минздрава пояснили, что малыш состоял на учете у детских хирургов РДКБ и его готовили к плановой операции.
— Ребенок в приемном покое больницы потерял сознание и был срочно госпитализирован в реанимацию, где на рентген-снимке грудной клетки была впервые выявлена диафрагмальная грыжа с ущемлением и развитием осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы — сообщили в ведомстве.
Ребенка пытались реанимировать около часа, но безрезультатно. Обратили внимание в ведомстве и на то, что у данного диагноза высокая летальность из-за быстрого, или как сообщили в минздраве «молниеносного» развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы.
Также министерство здравоохранения принесло родителям и прочим родственника умершего ребенка соболезнования и сообщило о проведении проверки всех этапов оказания помощи от медиков.