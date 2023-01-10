Минздрав Башкирии прокомментировал гибель 4-месячного малыша в больнице Стерлитамака

В ведомстве пояснили, что ребенок действительно несколько раз был доставлен в больницу № 1 города Стерлитамак, где в ходе первого визита хирург проделал с малышом необходимые манипуляции и отпустил с улучшением. Ночью малышу снова стало плохо, но приехавший на вызов фельдшер скорой помощи не увидел экстренных показаний для госпитализации. Утром родители сами привезли ребенка в отделение детской хирургии, где у ребенка, как сообщает ведомство, резко ухудшилось состояние.