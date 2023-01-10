Голого жителя Башкирии с собакой засняли очевидцы в аномальный мороз — 35 градусов

Пока вся Башкирия пытается согреться в аномальные морозы, которые пока что не сдают своих позиций в регионе, некоторые жители республики мороза не боятся, как и их домашние любимцы. Так на улицах башкирского города Белебей был замечен крайне экстравагантный бегун, на котором из одежды были лишь шапка и спортивные трусы, также был мужчина и обут, Сопровождала его неординарный променад собака, и мужчина и собака по морозцу бежали, совмещая оздоровление с попытками согреться.