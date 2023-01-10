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Голого жителя Башкирии с собакой засняли очевидцы в аномальный мороз — 35 градусов

Сегодня, 08:13
Фото: 1MI
Однако к поступку мужчины жители отнеслись с одобрением.

Пока вся Башкирия пытается согреться в аномальные морозы, которые пока что не сдают своих позиций в регионе, некоторые жители республики мороза не боятся, как и их домашние любимцы. Так на улицах башкирского города Белебей был замечен крайне экстравагантный бегун, на котором из одежды были лишь шапка и спортивные трусы, также был мужчина и обут, Сопровождала его неординарный променад собака, и мужчина и собака по морозцу бежали, совмещая оздоровление с попытками согреться.

Видео: vk.com/Белебей. Газеточка

Очевидец из своего авто заснял бегуна и его питомца, лаконично прокомментировал неоднозначную картину — «Это Белебей, детка!».

Местные комментаторы в соцсетях поясняют, что стойкий мужчина на пробежки с собакой выходит регулярно, а не в поисках хайпа, то есть для него данная пробежка, пусть и в экстремальный мороз, в порядке вещей.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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