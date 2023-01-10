Глава Башкирии призвал региональные власти контролировать уборку снега на дорогах

В ходе оперативного совещания в правительстве региона глава Башкирии Радий Хабиров призвал глав ведомств тщательно следить за уборкой дорог от снега, добавив, что ситуацию в данном случае обостряют погодные условия.
— Мороз у нас сами видите какой — у нас все рекорды многолетние бьются, 42 градуса, где-то ещё больше нам называют, поэтому я прошу, чтобы дороги были очищены, — высказался руководитель региона.
Также глава республики поручил чиновникам следить за очисткой дорог, за наличием отопления в жилых домах и за тем, чтобы люди не замерзали на дорогах.