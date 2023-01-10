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Глава Башкирии призвал региональные власти контролировать уборку снега на дорогах

Сегодня, 07:26
Фото: 1MI
Радий Хабиров подчеркнул, что непростая ситуация на дорогах складывается на фоне неблагоприятных погодных условий

В ходе оперативного совещания в правительстве региона глава Башкирии Радий Хабиров призвал глав ведомств тщательно следить за уборкой дорог от снега, добавив, что ситуацию в данном случае обостряют погодные условия.

— Мороз у нас сами видите какой — у нас все рекорды многолетние бьются, 42 градуса, где-то ещё больше нам называют, поэтому я прошу, чтобы дороги были очищены, — высказался руководитель региона.

Также глава республики поручил чиновникам следить за очисткой дорог, за наличием отопления в жилых домах и за тем, чтобы люди не замерзали на дорогах.

#Азамат Нухов#Общество
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