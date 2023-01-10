Глава Башкирии назвал чрезвычайной ситуацией аномальные морозы в республике

Радий Хабиров заявил о «бьющих многолетние рекорды» низких температурах в регионе

Он отметил, что за неделю при пожарах погибло больше людей, чем в прошлом году.