Глава Башкирии назвал чрезвычайной ситуацией аномальные морозы в республике

«Вот вам пожалуйста — температура. Люди начинают влючать что попало — и горят», — отметил Радий Хабиров на совещании в правительствеь во вторник, 10 января.
Он подчеркнул, что в республике сложилась «чрезвычайная ситуация» с «тяжелыми холодами» в первую рабочую неделю нового года.
Радий Хабиров поручил чиновникам следить за очисткой дорог, «чтоб не дай бог в дороге кто-то не замерз», за нормальной работой систем отопления в жилых домах.
Напомним, в октябре Радий Хабиров заявлял, что ждет, «чтобы в мире эта зима была самая холодная за всё время».