mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Глава Башкирии назвал чрезвычайной ситуацией аномальные морозы в республике

Сегодня, 07:26

Радий Хабиров заявил о «бьющих многолетние рекорды» низких температурах в регионе

Он отметил, что за неделю при пожарах погибло больше людей, чем в прошлом году.

«Вот вам пожалуйста — температура. Люди начинают влючать что попало — и горят», — отметил Радий Хабиров на совещании в правительствеь во вторник, 10 января.

Он подчеркнул, что в республике сложилась «чрезвычайная ситуация» с «тяжелыми холодами» в первую рабочую неделю нового года.

Радий Хабиров поручил чиновникам следить за очисткой дорог, «чтоб не дай бог в дороге кто-то не замерз», за нормальной работой систем отопления в жилых домах.

Напомним, в октябре Радий Хабиров заявлял, что ждет, «чтобы в мире эта зима была самая холодная за всё время».

#Наталья Балыкова#2#Общество
Подпишитесь
Где ваша санавиация? Мать из Башкирии обвинила врачей в смерти своего маленького сына
Сегодня, 05:26
МУП УИС и БашРТС объяснили огромные суммы в платежках за отопление в декабре
Сегодня, 04:51
Синоптики сообщили, когда в Башкирии ослабеют морозы
8 января 08:49
Мороз дал жару: как Уфа и Башкирия пережили первый аномально холодный рабочий день
Сегодня, 06:20
Глава СК РФ Бастрыкин велел возбудить уголовное дело из-за смерти младенца в Башкирии
Сегодня, 03:23
Для крещенских купаний жителей Уфы в городе подготовят семь купелей
Вчера, 14:46