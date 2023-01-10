Глава аппарата правительства Башкирии вернулся с СВО после 8-месячной командировки

Напомним, Абдрахманов более полугода находился в рабочей командировке в ЛНР, где занимался восстановлением региона, в частности строительством разного рода социальных объектов. Работал Абдрахманов в том числе и над восстановлением школы в луганском селе Петровское, которая носит имя героя России генерала Минигали Шаймуратова.