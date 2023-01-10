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Глава аппарата правительства Башкирии вернулся с СВО после 8-месячной командировки

Сегодня, 07:17
Фото: vk.com/Азамат Абдрахманов
В Башкирии Азамат Абдрахманов уже приступил к выполнению своих прямых обязанностей.

В Башкирию после 8 месяцев рабочей командировки в Луганскую народную республику вернулся руководитель аппарата правительства Башкирии Азамат Абдрахманов, на которого еще в декабре Радий Хабиров возложил часть обязанностей вице-премьера республики Азата Бадранова ушедшего добровольцем на СВО.

Напомним, Абдрахманов более полугода находился в рабочей командировке в ЛНР, где занимался восстановлением региона, в частности строительством разного рода социальных объектов. Работал Абдрахманов в том числе и над восстановлением школы в луганском селе Петровское, которая носит имя героя России генерала Минигали Шаймуратова.

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#Общество#Ирина Деревянчук
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