Фонд Росконгресс перечислил правила участия в ПМЭФ-2023

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков сообщил, что с начала 2023 года стартовала кампания по приглашению участников ПМЭФ. Он отметил, что в текущем году ожидается повышенная активность со стороны Ближнего Востока, стран Африки, Азии и Латинской Америки. При этом Кобяков подчеркнул, что оргкомитет ПМЭФ нацелен на тесное сотрудничество со всеми регионами России, а также представителями бизнес-сообщества.