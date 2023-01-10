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Фонд Росконгресс перечислил правила участия в ПМЭФ-2023

Сегодня, 18:27
Фото: photo.roscongress.org
Фонд Росконгресс объявил о запуске пригласительной кампании для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Правила подачи заявки, а также подробная информация об условиях участия опубликованы на сайте ПМЭФ, сообщает newsnn.ru.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2023 Антон Кобяков сообщил, что с начала 2023 года стартовала кампания по приглашению участников ПМЭФ. Он отметил, что в текущем году ожидается повышенная активность со стороны Ближнего Востока, стран Африки, Азии и Латинской Америки. При этом Кобяков подчеркнул, что оргкомитет ПМЭФ нацелен на тесное сотрудничество со всеми регионами России, а также представителями бизнес-сообщества. 

«Уверен, что предстоящий XXVI Петербургский международный экономический форум займет особое место в деловом графике наших гостей», – добавил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2023.

В 2023 году на ПМЭФ предусмотрен единый для всех пакет участия.

Пакет включает в себя участие во всех мероприятиях деловой и культурной программ форума. Исключение составляют пленарные заседания и мероприятия по спецприглашению.

Также всем участникам ПМЭФ будет предоставлен доступ на площадки делового общения с ограничением доступа в зоны проведения мероприятий по специальному приглашению.

Кроме того, единый пакет участия предусматривает информационное обеспечение.

Процедура регистрации участия в ПМЭФ-2023 состоит из четырех шагов. Сначала будущему участнику необходимо зарегистрироваться в едином личном кабинете, затем подать заявку, которая попадает на рассмотрение оргкомитета. Последний шаг регистрации – это подтверждение. 

Для каждого участника период рассмотрения заявки индивидуален, но составляет не менее 10 дней.

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня. Объявлено, что страной – гостем ПМЭФ-2023 станут Объединенные Арабские Эмираты.

Медиахолдинг 1MI уже традиционно выступает информационным партнером ПМЭФ.

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