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Эпидемиолог: в РФ выявлены случаи одновременного заболевания гриппом и коронавирусом

Сегодня, 15:32
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что в России фиксируют случаи одновременного заболевания гриппом и COVID-19.

Как пишет РТ, по заключению эксперта, чаще всего подобные случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом. В группе риска маленькие дети и пожилые люди.

Пшеничная рассказала, что такие случаи, как правило, протекают тяжелее, чаще всего они провоцируют развитие у больного вирусной пневмонии.

Острый период заболевания может продолжаться более 2-3 недель. Эпидемиолог предупредила, что вирусная или вирусно-бактериальная пневмония может привести к летальному исходу.

Для лечения при одновременном заболевании гриппом и коронавирусом, по словам эксперта,  применяется комбинированная противовирусная терапия. Выявить такие случаи позволяет специальное тестирование.

Ранее эпидемиолог Наталья Пшеничная рассказала, кому в первую очередь необходимо  вакцинироваться от гриппа.

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