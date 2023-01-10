Эпидемиолог: в РФ выявлены случаи одновременного заболевания гриппом и коронавирусом

Как пишет РТ, по заключению эксперта, чаще всего подобные случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом. В группе риска маленькие дети и пожилые люди.
Пшеничная рассказала, что такие случаи, как правило, протекают тяжелее, чаще всего они провоцируют развитие у больного вирусной пневмонии.
Острый период заболевания может продолжаться более 2-3 недель. Эпидемиолог предупредила, что вирусная или вирусно-бактериальная пневмония может привести к летальному исходу.
Для лечения при одновременном заболевании гриппом и коронавирусом, по словам эксперта, применяется комбинированная противовирусная терапия. Выявить такие случаи позволяет специальное тестирование.
Ранее эпидемиолог Наталья Пшеничная рассказала, кому в первую очередь необходимо вакцинироваться от гриппа.