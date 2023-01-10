Эффективное ДМС для взрослых и детей

Почему так дешево? Благодаря цифровой франшизе – то есть участию клиента в оплате полученных им медицинских услуг. Важно, что процент франшизы автоматически списывается с банковской карты, которую клиент «привязал» в своем личном кабинете СОГАЗа***. При этом клиент видит и контролирует все транзакции.