Башкирия стала первым регионом России с агропромышленным кластером «полного цикла»

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях поделился известием о том, что Башкирия стала первым и на сегодняшний день единственным регионом России, где действует агропромышленный кластер, который вошел в Мипромторговский реестр промышленных кластеров.
По заявлению главы агрокластер создаст производство полного цикла, которое будет отлаживать деятельность всех звеньев «пищевой» цепи, «от фермера до магазина». Акцентировал внимание глава и на том, что создание данного кластера станет подспорьем в снижении зависимости от тех или иных поставок из-за рубежа, ведь к кластере множество участников, которые производят не только сырье, но и комплектующие и материалы.
Агрокластер будет предоставлять определенные выгоды своим участникам, а именно кредиты по льготной ставке, а также своего рода «протекторат» от властей, то есть приоритетное включение инвестпроектов данной направленности в приоритетные.
— В конечном счете — это серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности — заключил Радий Хабиров.