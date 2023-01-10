Башкирия стала первым регионом России с агропромышленным кластером «полного цикла»

По заявлению главы агрокластер создаст производство полного цикла, которое будет отлаживать деятельность всех звеньев «пищевой» цепи, «от фермера до магазина». Акцентировал внимание глава и на том, что создание данного кластера станет подспорьем в снижении зависимости от тех или иных поставок из-за рубежа, ведь к кластере множество участников, которые производят не только сырье, но и комплектующие и материалы.