Женщина попала в больницу после пожара в Иркутске

Как сообщает газета “Известия”, в МЧС сообщение о пожаре поступило примерно в 6 часов утра. Возгорание было зафиксировано в квартире на третьем этаже. В коридоре была найдена лежащая на полу женщина 1977 года рождения. Спасатели вытащили её из квартиры и передали бригаде скорой помощи.
Примерно 200 жителей нижних этажей смогли самостоятельно выйти из дома. С верхних этажей спасатели вывели 64 человека.
Согласно предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. В МЧС сообщили, что в этом доме и ранее случались пожары. В настоящее время на месте происшествия проводятся экспертизы и другие мероприятия, после которых будет дана оценка деятельности управляющей компании.