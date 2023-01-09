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Женщина попала в больницу после пожара в Иркутске

Сегодня, 10:20
В региональном МЧС сообщили, что в результате пожара в жилом доме в Иркутске пришлось госпитализировать женщину.

Как сообщает газета “Известия”, в МЧС сообщение о пожаре поступило примерно в 6 часов утра. Возгорание было зафиксировано в квартире на третьем этаже. В коридоре была найдена лежащая на полу женщина 1977 года рождения. Спасатели вытащили её из квартиры и передали бригаде скорой помощи.

Примерно 200 жителей нижних этажей смогли самостоятельно выйти из дома. С верхних этажей спасатели вывели 64 человека. 

Согласно предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. В МЧС сообщили, что в этом доме и ранее случались пожары. В настоящее время на месте происшествия проводятся экспертизы и другие мероприятия, после которых будет дана оценка деятельности управляющей компании.

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