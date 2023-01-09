Женщина попала в больницу после пожара в Иркутске

Как сообщает газета “Известия”, в МЧС сообщение о пожаре поступило примерно в 6 часов утра. Возгорание было зафиксировано в квартире на третьем этаже. В коридоре была найдена лежащая на полу женщина 1977 года рождения. Спасатели вытащили её из квартиры и передали бригаде скорой помощи.