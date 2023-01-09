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Возросло число жертв пожара в доме в Уфе

Сегодня, 08:57

Число жертв пожара в доме на улице Сазонова в Уфе увеличилось до трех

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

При разборе конструкций сгоревшего здания нашли фрагменты тел третьего погибшего.

«К сожалению, в ходе разбора места пожара, по состоянию на 13:00 обнаружены фрагменты тела одного погибшего», — сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, деревянное трехэтажное здание загорелось накануне. При пожаре погибли два человека, 19 успели покинуть дом, одного человека спасли прибывшие на место происшествия пожарные. Известно, что в доме жили как минимум 25 человек.

В настоящее время продолжается разбор конструкций здания.

#Наталья Балыкова#Происшествия#2
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