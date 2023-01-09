Возросло число жертв пожара в доме в Уфе

При разборе конструкций сгоревшего здания нашли фрагменты тел третьего погибшего.
«К сожалению, в ходе разбора места пожара, по состоянию на 13:00 обнаружены фрагменты тела одного погибшего», — сообщили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, деревянное трехэтажное здание загорелось накануне. При пожаре погибли два человека, 19 успели покинуть дом, одного человека спасли прибывшие на место происшествия пожарные. Известно, что в доме жили как минимум 25 человек.
В настоящее время продолжается разбор конструкций здания.