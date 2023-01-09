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Власти Уфы сообщили, при какой температуре воздуха можно не ходить в школу

Сегодня, 05:49
Фото: 1MI
Сами школы работаю при любой температуре воздуха, отметили в мэрии Уфы.

Стало известно, при какой температуре воздуха школьники могут пропустить учебный день в школе. Как сообщают в мэрии Уфы, руководству школ было рекомендовано ориентироваться в данном вопросе на общепринятые нормы.

  • Для 1-4 классов — -25 градусов.
  • Для 5-9 классов — -27 градусов.
  • Для 10-11 — -32 градуса.

Подчёркивается, что родители и законные представители школьников вправе самостоятельно принимать решение о посещении образовательного учреждения их ребенком и под свою ответственность, уведомив об этом классного руководителя. 

Между тем, сами школы работают при любой температуре воздуха, так при неблагоприятных погодных условиях учреждения обязаны организовать учебный процесс для любого количества детей.  

Отметим, что зимние каникулы у детей в этом году были продлены до 11 января. 

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#Элина Сайфранова
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