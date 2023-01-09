Власти Башкирии призвали жителей пускать животных на обогрев во время лютых морозов

Власти Уфимского района призвали глав сельских поселений района, руководителей муниципальный учреждений и юридических лиц обратить внимание на бездомных животных. Соответствующая телефонограмма была подписана начальником отдела биологической и санитарной защиты района.
В частности, в документе звучит просьба по возможности обеспечить замерзающим животным обогрев в тамбурах магазинов, пристройках и иных помещениях «в связи с ухудшением погодных условий и экстремальным понижением температуры воздуха».
— Животным в таких условиях выжить практически невозможно, в период замерзания животные, как правило, не агрессивны и легко идут на контакт с человеком. Просим Вас сразу же сообщать о найденных животных в службу биологической и санитарной защиты Уфимского района по номеру телефона: 89173471050, — гласит телефонограмма.
Отметим, что подлинность документа Mkset подтвердили в пресс-службе Уфимского района.