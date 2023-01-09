В Уфе жители нескольких домов остались без горячей воды в мороз

В Демском районе Уфы 8 домов остались без горячего водоснабжения из-за повреждения на трубопроводе. Об аварийном отключении администрация Демского района сообщила 8 января ближе к полуночи.
Известно, что без горячей воды в сильные морозы остались жильцы домов № 11, 11/1, 13/1, 13/2, 15/1, 17/1, 19/1, 21 по улице Дагестанская.
К слову, сами ремонтные работы было решено проводить в дневное время, а именно с 10:00 9 января.
— По информации МУП УИС, в результате обследования места утечки выявлено, что труба горячего водоснабжения проходит рядом с трубой центрального отопления. Во избежание случайного повреждения трубы ЦО в процессе ремонта, принято решение о проведении ремонтных работ в дневное время суток, — сообщает администрация Демского района.
Отмечается, что ситуация находится на контроле у руководства города и района. А по всем вопросам можно обратиться по телефону: 246-36-90.