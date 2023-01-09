В Уфе жители нескольких домов остались без горячей воды в мороз

— По информации МУП УИС, в результате обследования места утечки выявлено, что труба горячего водоснабжения проходит рядом с трубой центрального отопления. Во избежание случайного повреждения трубы ЦО в процессе ремонта, принято решение о проведении ремонтных работ в дневное время суток, — сообщает администрация Демского района.