В Сбере посчитали, что на Урале чаще всего покупали перед Новым годом и в дни каникул

Покупательская активность жителей региона в декабре 2022 года выросла почти на 9% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, а сумма расходов увеличилась на 6%. Об этом свидетельствуют данные по безналичным расчетам через платежные терминалы Сбербанка в торговых и сервисных точках на территории Уральского федерального округа и Республики Башкортостан.