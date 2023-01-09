В Башкирии из-за лютых морозов в больницы начали поступать пациенты с обморожениями

Мороз в Башкирии продолжает крепнуть и это имеет свои последствия в том числе и для здоровья и безопасности граждан. Так еще на минувших выходных глава министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о том, что в лечебные учреждения республики начали поступать пациенты с обморожениями разной степени тяжести. И если 1 и 2 степень обморожения могут обойтись вовсе без последствий или же могут быть вылечены перевязками, антибиотиками и антикоагулянтами, то 3 и 4 степени обморожения могут привести к печальным последствиям, а именно к ампутации замерзших конечностей.
Mkset уже публиковал рекомендации минздрава Башкирии о том, как правильно вести себя в морозы, ознакомится с ними можно здесь.
Напомним, в некоторых районах Башкирии минувшей ночью на 9 января столбик термометра опускался до значения в - 50 градусов Цельсия, а в Уфе был побит абсолютный температурный минимум, который был рекордным с далекого 1974 года.