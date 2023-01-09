Уфимка показала, во что превратилась «умная остановка» за 1,3 млн рублей

Уфимка Камилла Е., которая, с ее же слов, уже на протяжении нескольких месяцев регулярно уезжает с «умной» остановки «Аграрный университет», в комментариях на странице у главы Башкирии Радия Хабирова потребовала городские власти разобраться, по какой причине «распиаренная городом» в 2021 году остановка стоимостью 1,3 млн рублей не работает должным образом.
— Сейчас минус 35, эти остановки нужны людям, кто ездит с пересадками и за город, приходится ждать транспорт более 30 минут! Разберитесь, наконец, с этими остановками, они превратились в кирпич! Не губите свой народ на морозе, — потребовала уфимка.
Напомнила уфимка и о том, что всего в Уфе три подобных остановки, и добавила, что власти «не могут вовремя их чинить и следить за их состоянием».
В мэрии Уфы пояснили, что неработающая «теплая» остановка объясняется задержкой поставки запасных частей для ее ремонта. Власти заверили, что отопление на остановке включено, однако остановочный павильон не может прогреться из-за поломки одного из тепловых генераторов. Починить его смогут после поставки запчастей, назвали в мэрии и сроки — остановка должна вновь «поумнеть» к 15 января.