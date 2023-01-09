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Уфимка показала, во что превратилась «умная остановка» за 1,3 млн рублей

Сегодня, 12:28
Фото: 1MI

«Превратилась в кирпич»: уфимка показала неработающую теплую «умную остановку»

Уфимка пожаловалась Хабирову на холод на «теплой» остановке и попросила «не губить народ на морозе».

Уфимка Камилла Е., которая, с ее же слов, уже на протяжении нескольких месяцев регулярно уезжает с «умной» остановки «Аграрный университет», в комментариях на странице у главы Башкирии Радия Хабирова потребовала городские власти разобраться, по какой причине «распиаренная городом» в 2021 году остановка стоимостью 1,3 млн рублей не работает должным образом.

Видео: vk.com/Камилла Е.
— Сейчас минус 35, эти остановки нужны людям, кто ездит с пересадками и за город, приходится ждать транспорт более 30 минут! Разберитесь, наконец, с этими остановками, они превратились в кирпич! Не губите свой народ на морозе, — потребовала уфимка.

Напомнила уфимка и о том, что всего в Уфе три подобных остановки, и добавила, что власти «не могут вовремя их чинить и следить за их состоянием».

В мэрии Уфы пояснили, что неработающая «теплая» остановка объясняется задержкой поставки запасных частей для ее ремонта. Власти заверили, что отопление на остановке включено, однако остановочный павильон не может прогреться из-за поломки одного из тепловых генераторов. Починить его смогут после поставки запчастей, назвали в мэрии и сроки — остановка должна вновь «поумнеть» к 15 января.

 

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#Город#Ирина Деревянчук#Экстремальные морозы в Башкирии#Видео
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