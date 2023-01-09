Уфимка показала, во что превратилась «умная остановка» за 1,3 млн рублей

Уфимка Камилла Е., которая, с ее же слов, уже на протяжении нескольких месяцев регулярно уезжает с «умной» остановки «Аграрный университет», в комментариях на странице у главы Башкирии Радия Хабирова потребовала городские власти разобраться, по какой причине «распиаренная городом» в 2021 году остановка стоимостью 1,3 млн рублей не работает должным образом.