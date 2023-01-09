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Учебный курс для госслужащих и сотрудников сферы обращения с ТКО выпустили в РЭО

Сегодня, 11:35
Фото: pxhere.com
Специалисты Российского экологического оператора разработали образовательный курс о сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, её перспективах и нынешних реалиях. Уроки рассказывают о регулирующих данную отрасль законах, расширенной ответственности производителей и экономике замкнутого цикла

Руководитель ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» стартовал совсем недавно, но уже сейчас понятно, что для его воплощения в жизнь нужны профессионалы. Для информирования чиновников, сотрудников сферы обращения с ТКО и студентов был создан курс из 20 уроков, записанных представителями РЭО и предприятий отрасли обращения с мусором, пишут newsnn.ru

Данный курс включает в себя несколько блоков. Это нормативные акты, регулирующие сферу обращения с ТКО, система РОП, цифровизация, инвестирование, волонтёрство. Из уроков слушатели почерпнут знания о том, как работает экономика замкнутого цикла и какую роль в ней играет переработка отходов. Помимо этого, они узнают, как финансируется область обращения с твёрдыми коммунальными отходами, кто и как инвестирует в неё. Также речь в них идёт о том, как можно стать эковолонтёром. Наконец, слушатели узнают о тарифах и правилах работы региональных операторов, о взаимодействии с бизнесом и финансовой и информационной поддержке проектов.

Немало внимания уделяется раздельному сбору отходов. По мнению Буцаева,  можно построить десятки перерабатывающих комплексов, вложив в это миллиарды рублей, но без личного вовлечения каждого гражданина трудно будет добиться ожидаемого эффекта. Именно поэтому уроки рассказывают о том, как нужно обращаться с основными группами отходов: пластик, бумага, стекло, электролом, шины.

Каждый урок — это видео длиной 20 — 30 минут. Ознакомиться с материалами можно на официальном сайте Российского экологического оператора.

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