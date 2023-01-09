Учебный курс для госслужащих и сотрудников сферы обращения с ТКО выпустили в РЭО

Данный курс включает в себя несколько блоков. Это нормативные акты, регулирующие сферу обращения с ТКО, система РОП, цифровизация, инвестирование, волонтёрство. Из уроков слушатели почерпнут знания о том, как работает экономика замкнутого цикла и какую роль в ней играет переработка отходов. Помимо этого, они узнают, как финансируется область обращения с твёрдыми коммунальными отходами, кто и как инвестирует в неё. Также речь в них идёт о том, как можно стать эковолонтёром. Наконец, слушатели узнают о тарифах и правилах работы региональных операторов, о взаимодействии с бизнесом и финансовой и информационной поддержке проектов.