Типичные ошибки при купле-продаже квартиры без риелтора

— В сделках на вторичном рынке очень важна юридическая чистота, — считает Гузель. — Скажем, в квартире могут быть пожизненно прописаны какие-то люди, сам продавец может проходить процедуру банкротства — об этом узнать можно только благодаря определенным справкам, о которых рядовым покупателям известно немного. Поэтому без участия профессионального риелтора вы не можете быть уверены, что после нескольких месяцев проживания в новой квартире к вам не придут приставы или наследники и не выставят вас за дверь. Кроме того, существуют риски, связанные с квартирами, находящимися под обременением или приобретенными ранее с использованием материнского капитала. Например, если жилье под обременением, например, в залоге у банка, и оно погашается за счет покупателя, важно договоры и порядок расчетов оформить так, чтобы минимизировать риски как покупателя, так и продавца. Подчеркну, что наша компания является ключевым партнером ведущих банков, поэтому с нами такие сделки проходят в минимальные сроки.