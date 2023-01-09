Типичные ошибки при купле-продаже квартиры без риелтора

Зачастую покупкой или продажей квартиры люди решают заняться самостоятельно, чтобы не тратить «лишние» деньги на услуги профессионалов, несмотря на все возможные риски.
Специально для Mkset Гузель Юсупова, руководитель департамента агентства по недвижимости «Перспектива24» при поддержке «Самолет Плюс», собрала чек-лист из типичных ошибок, которые чаще всего совершаются в ходе сделок без профессиональных риелторов.
Произвести правильное первое впечатление очень важно: потенциальные покупатели вряд ли заинтересуются непривлекательными фотографиями.
— Текст объявления может сколько угодно предлагать квартиру с дизайнерским ремонтом, но покупателя могут сразу же отпугнуть фотографии, которые сделаны без должного качества и расставленных акцентов.
Фотографии должны быть четкими, сама съемка должна проводиться при хорошем освещении и с разных углов каждой комнаты, при этом само пространство должно быть максимально обезличенным. Это не только покажет, в каком состоянии квартира, но и подчеркнет особенности планировки.
— Частая ошибка тех, кто решил самостоятельно продавать недвижимость, заключается в публикации объявления на одном-двух сайтах, но так своего покупателя можно ждать довольно долго. Профессиональные риелторы предлагают квартиры не только из числа тех, что размещены на рекламных платформах, они работают с собственной базой недвижимости, которая накоплена внутри компании, — отмечает Гузель, подчеркивая, что за счет ее использования продажи идут быстрее.
Сумма, в которую продавец оценивает свое жилье, может быть не всегда адекватна рынку. В результате потенциальных клиентов будет мало, а процесс продажи — затянется.
— До того, как указать цену на квартиру, следует тщательно проанализировать аналогичные предложения, особенно в близлежащих локациях. Этот процесс требует определенных временных и трудозатрат. Риелтор же хорошо понимает средние цены на рынке в зависимости от характеристик конкретной недвижимости — я имею в виду этажность, район, наличие ремонта и так далее.
Стоит также отметить, что когда продавец решает снизить цену на квартиру, то он редко обращается к тем, кто ранее интересовался этой недвижимостью, но по каким-то причинам не вышел на сделку. Риелтор же ведет учет своих клиентов и всегда знает, в какой момент лучше всего обратиться к этой базе.
На этапе переговоров, где особую значимость имеет человеческий фактор, продавец без опыта может спасовать и упустить выгоду либо вовсе сработать себе в ущерб. Так, например, при показе жилья нужно уметь грамотно подать жилье, акцентируя внимание на том, что именно нужно покупателю.
— Звучит просто, но у многих это не получается, — комментирует Гузель. — То же самое касается и переговоров касательно стоимости квартиры: нередко продавец не может отказать в скидке — «неудобно», но при этом он упускает свою выгоду. В то же время, на этапе заключения договора продавцы могут указывать условия, которые не всегда выгодны покупателю, — например, пункты по срокам выселения, выписки и передаче ключей. Что касается покупателей, то им могут и вовсе продать неликвидную квартиру — в аварийном состоянии или ту, что невозможно перепродать по тем или иным причинам. Отследить все эти нюансы через специальные сервисы и базы — прямая обязанность риелтора.
Кроме того, что риелтор — профессиональный переговорщик, у него есть и важный дополнительный функционал: скажем, он готов взять на себя контроль за процессом одобрения ипотеки, даже если у покупателя плохая кредитная история.
— В сделках на вторичном рынке очень важна юридическая чистота, — считает Гузель. — Скажем, в квартире могут быть пожизненно прописаны какие-то люди, сам продавец может проходить процедуру банкротства — об этом узнать можно только благодаря определенным справкам, о которых рядовым покупателям известно немного. Поэтому без участия профессионального риелтора вы не можете быть уверены, что после нескольких месяцев проживания в новой квартире к вам не придут приставы или наследники и не выставят вас за дверь. Кроме того, существуют риски, связанные с квартирами, находящимися под обременением или приобретенными ранее с использованием материнского капитала. Например, если жилье под обременением, например, в залоге у банка, и оно погашается за счет покупателя, важно договоры и порядок расчетов оформить так, чтобы минимизировать риски как покупателя, так и продавца. Подчеркну, что наша компания является ключевым партнером ведущих банков, поэтому с нами такие сделки проходят в минимальные сроки.
Как правило, именно профессиональный и опытный риелтор, хорошо знакомый с рынком недвижимости, способен своевременно решить все возникающие проблемы, сохранив для клиента не только время, но и нервы.