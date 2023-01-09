Температурный рекорд, отмена занятий в школах и пожар в историческом центре Уфы

Меж тем одним из неожиданных последствий резкого похолодания в Уфе стали взлетевшие до небес ценники за поездки на такси. По словам пользователей, стоимость поездок выросла в несколько раз и могла превышать тысячу рублей, притом некоторые уфимцы так и не дождались такси даже за такой ценник - машин катастрофически не хватало. Подробнее о том, как обстояли дела с вызовом такси в Уфе в первый рабочий день после новогодних праздников, Mkset рассказывал здесь.