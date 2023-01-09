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Температурный рекорд, отмена занятий в школах и пожар в историческом центре Уфы

Сегодня, 16:38
Фото: Максим Кондратьев / 1MI
О главных событиях девятого января в Уфе и республике в дайджесте Mkset

Школьные каникулы в Башкирии продлили на один день — до 12 января. Данное решение в региональном министерстве образования объяснили аномальными холодами, пришедшими в республику несколькими днями ранее.  Освободившийся день образовательным учреждениям рекомендуется посвятить организации контроля за температурой воздуха в помещениях. Также ранее в мэрии Уфы напомнили, при какой температуре воздуха школьники могут не посещать занятия.

Рекордно низкую температуру воздуха зарегистрировали синоптики прошлой ночью в Уфе. Абсолютный температурный минимум, который зафиксировала метеостанция «Уфа-Дема» составил -39,1 градусов Цельсия. Предыдущий температурный рекорд составлял -37,9 и был зарегистрирован почти полвека тому назад — в 1974 году. Отметим, что по прогнозам синоптиков, потепление в республике ожидается уже во второй половине текущей недели.

Меж тем одним из неожиданных последствий резкого похолодания в Уфе стали взлетевшие до небес ценники за поездки на такси. По словам пользователей, стоимость поездок выросла в несколько раз и могла превышать тысячу рублей, притом некоторые уфимцы так и не дождались такси даже за такой ценник - машин катастрофически не хватало. Подробнее о том, как обстояли дела с вызовом такси в Уфе в первый рабочий день после новогодних праздников, Mkset рассказывал здесь. 

Три человека погибли в пожаре в доме по улице Сазонова в Уфе. Двухэтажный дом в историческом центре города загорелся поздним вечером восьмого января. В тушении пожара были задействованы 34 человека и 11 единиц техники. Предварительной причиной возгорания называют неисправную электропроводку в доме.

Уже на следующей неделе, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне. Одной из главных праздничных традиций являются крещенские купания в купели. В этом году для уфимцев оборудованы семь купелей — по одной в каждом районе города. Подробнее со списком мест для купаний ознакомиться можно здесь.

 

 

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#Азамат Нухов#Общество
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