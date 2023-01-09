Суд раскрыл суммы, которые чиновники Башкирии «пролетали» на вертолете

Как сообщал Mkset, еще летом авиакомпания «ЮТэйр-Вертолетные услуги» подала иск в Арбитражный суд Башкирии к Фонду социальных целевых программ (ФСЦП). Перевозчик требовал с фонда оплату по договору, в итоге суд постановил взыскать с республиканской организации 161,4 млн рублей долга, проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 16,5 млн и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 7,5 млн.