Суд раскрыл суммы, которые чиновники Башкирии «пролетали» на вертолете

Как сообщал Mkset, еще летом авиакомпания «ЮТэйр-Вертолетные услуги» подала иск в Арбитражный суд Башкирии к Фонду социальных целевых программ (ФСЦП). Перевозчик требовал с фонда оплату по договору, в итоге суд постановил взыскать с республиканской организации 161,4 млн рублей долга, проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 16,5 млн и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 7,5 млн.
В настоящее время опубликована мотивировочная часть решения, в которой раскрываются детали дела. Из документа следует, что договор на авиационное обслуживание в пределах Российской Федерации был заключен между компанией, Фондом социальных целевых программ и ГКУ «Транспортное управление» 18 марта 2000 года.
Авиационное обслуживание заказывалось для «Транспортного управления», фонд оплачивал услуги.
«Сторонами была согласована стоимость одного летного часа в размере 234 910 рублей, а также гарантированный налет в месяц в размере 50 летных часов», — говорится в решении суда.
Заказчик должен был ежемесячно вносить предоплату за 50 гарантированных часов, за пять рабочих дней до начала календарного месяца. Если фактически авиакомпания по итогам месяца налетала более 50 часов, то они оплачивались позднее.
С марта 2021 года по апрель 2022 года «Ютэйр» оказала услуг заказчику на 171,5 млн рублей (в среднем — 12,2 млн рублей в месяц). Акты приема-передачи услуг были подписаны, но оплачены лишь частично.
Ранее стало известно, что «ЮТэйр-Вертолетные услуги» также взыскивают с ФСЦП еще 72,3 млн — вероятно, за полеты чиновников на вертолете. К разбирательству в деле привлечено ГКУ «Транспортное управление РБ» в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Первое заседание по делу назначено на 30 января.