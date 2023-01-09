Рейсы скоростного поезда из Уфы в Оренбург отменили из-за технической неисправности

Для того, чтобы вернуть деньги по неиспользованным проездным документам в компании рекомендуют направить на электронный адрес: [email protected] заполненное заявление на возврат, приложить копии проездных документов и банковские реквизиты для перечисления денежных средств.

Напомним, скоростной электропоезд «Орлан» на регулярной основе курсирует из Уфы в Оренбург с сентября 2021 года и включает в себя такие города как Кумертау, Мелеуз и Стерлитамак. Время в пути до столицы соседнего региона составляет порядка шести часов.