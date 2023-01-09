Рейсы скоростного поезда из Уфы в Оренбург отменили из-за технической неисправности

Рейс скоростного поезда «Орлан» из Оренбурга в Уфу был отменен. Рейс поезда № 7444/7443–7445/7446 был выведен из графика движения из-за «технической неисправности подвижного состава». Об этом сообщили сегодня, девятого января, в РЖД.
Для того, чтобы вернуть деньги по неиспользованным проездным документам в компании рекомендуют направить на электронный адрес: [email protected] заполненное заявление на возврат, приложить копии проездных документов и банковские реквизиты для перечисления денежных средств.
Напомним, скоростной электропоезд «Орлан» на регулярной основе курсирует из Уфы в Оренбург с сентября 2021 года и включает в себя такие города как Кумертау, Мелеуз и Стерлитамак. Время в пути до столицы соседнего региона составляет порядка шести часов.