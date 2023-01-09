mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ночь на 9 января в Уфе стала холоднейшей с 1974 года и перекрыла абсолютный минимум

Сегодня, 05:59
Фото: 1MI
Таких морозов в Уфе не было более 40 лет.

Лютый мороз нависший над Башкирией и в ближайшие дни не планирующий покидать республику оказался настоящим рекордсменом. Причем не только по ощущениям, но и вполне официально. Так синоптики Башгидрометцентра сообщили о том, что в Уфе на метеорологической станции в Демском районе «Уфа-Дема» сегодняшней ночью 9 января был зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха, перекрывший предыдущий морозный рекорд 1974 года.

Минувшей ночью по данным синоптиков температура воздуха понизилась до -39,1 градуса. Что более чем на градус холоднее чем в далеком 1974 году, тогда он составлял -37,9 градуса по Цельсию.

Выскажем и предположение о том, что есть вероятность того, что и сегодняшний рекорд может быть перекрыт уже завтра, так как по прогнозам синоптиков, похолодание в республике еще держится.

Мечты сбываются: в Башкирии зафиксировали аномальные морозы до -50 градусов
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Суд раскрыл суммы, которые чиновники Башкирии «пролетали» на вертолете
Сегодня, 06:44
Два человека погибли в результате крупного пожара в жилом доме Уфы
Сегодня, 03:22
Синоптики сообщили, когда в Башкирии ослабеют морозы
Вчера, 08:49
Кем из чиновников в Башкирии в 2022 году интересовались следователи
Сегодня, 02:00
Отлов собак и участие зэков в СВО: что предлагали депутаты из Башкирии в 2022 году
Вчера, 02:00
Это нормально! Психотерапевт из Уфы утешил тех, кто не успел «всё» до Нового года
5 января 02:00