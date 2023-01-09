Ночь на 9 января в Уфе стала холоднейшей с 1974 года и перекрыла абсолютный минимум

Лютый мороз нависший над Башкирией и в ближайшие дни не планирующий покидать республику оказался настоящим рекордсменом. Причем не только по ощущениям, но и вполне официально. Так синоптики Башгидрометцентра сообщили о том, что в Уфе на метеорологической станции в Демском районе «Уфа-Дема» сегодняшней ночью 9 января был зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха, перекрывший предыдущий морозный рекорд 1974 года.