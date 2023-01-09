Ночь на 9 января в Уфе стала холоднейшей с 1974 года и перекрыла абсолютный минимум

Лютый мороз нависший над Башкирией и в ближайшие дни не планирующий покидать республику оказался настоящим рекордсменом. Причем не только по ощущениям, но и вполне официально. Так синоптики Башгидрометцентра сообщили о том, что в Уфе на метеорологической станции в Демском районе «Уфа-Дема» сегодняшней ночью 9 января был зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха, перекрывший предыдущий морозный рекорд 1974 года.
Минувшей ночью по данным синоптиков температура воздуха понизилась до -39,1 градуса. Что более чем на градус холоднее чем в далеком 1974 году, тогда он составлял -37,9 градуса по Цельсию.
Выскажем и предположение о том, что есть вероятность того, что и сегодняшний рекорд может быть перекрыт уже завтра, так как по прогнозам синоптиков, похолодание в республике еще держится.