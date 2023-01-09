Многодетная мама из Уфы показала свою квартиру, которую затопило фекалиями

На странице в социальной сети главы Башкирии Радия Хабирова появилась «дурнопахнущая» жалоба от жительницы Уфы Эльвиры В. Многодетная мама, проживающая по улице Комсомольской, столкнулась с серьезной проблемой, а именно с тем, что в ее жилище канализация работает «наоборот» - из-за замерзшей канализации «в квартире через край переливается унитаз и ванная полная испражнений».
— У нас трое малолетних детей! ЖЭУ в курсе, слесари не справляются, аварийная служба отказываются говорят что они после 20 часов вечера приступают к работе!
Помогите! Эта ситуация продолжается уже более суток!!! — негодует женщина и прикладывает к жалобе пугающую картину, где чистая ванна и туалет залиты продуктами человеческой жизнедеятельности.
На комментарий женщины с просьбой помочь ответил Наиль Камалетдинов, представляющий администрацию Советского района Уфы и сообщил, что по информации представителя ЖЭУ № 15, на данный момент проводят работы по отогреванию канализационной трубы. Он же предложил многодетной маме «по интересующим вопросам звонить в УЖХ Советского района Уфы». Эльвира В. в ответ сотруднику администрации сообщила, что в ее первом сообщении было сказано о том, что ЖЭУ в курсе, но слесари не справляются.
— Пусть перекрывают воду, потому что соседи сверху продолжают пользоваться туалетом и ванной и меня снова топит!!! Г**но в квартире! — справедливо разгневалась уфимка.