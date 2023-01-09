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Многодетная мама из Уфы показала свою квартиру, которую затопило фекалиями

Сегодня, 10:14
Фото: vk.com/Эльвира В.

В центре Уфы из-за замерзшей трубы квартиру многодетной мамы залило фекалиями

Трое детей вынуждены находиться в квартире, где из унитаза и ванной выливаются нечистоты.

На странице в социальной сети главы Башкирии Радия Хабирова появилась «дурнопахнущая» жалоба от жительницы Уфы Эльвиры В. Многодетная мама, проживающая по улице Комсомольской, столкнулась с серьезной проблемой, а именно с тем, что в ее жилище канализация работает «наоборот» - из-за замерзшей канализации «в квартире через край переливается унитаз и ванная полная испражнений».

—  У нас трое малолетних детей! ЖЭУ в курсе, слесари не справляются, аварийная служба отказываются говорят что они после 20 часов вечера приступают к работе!
Помогите! Эта ситуация продолжается уже более суток!!! — негодует женщина и прикладывает к жалобе пугающую картину, где чистая ванна и туалет залиты продуктами человеческой жизнедеятельности.

На комментарий женщины с просьбой помочь ответил Наиль Камалетдинов, представляющий администрацию Советского района Уфы и сообщил, что по информации представителя ЖЭУ № 15, на данный момент проводят работы по отогреванию канализационной трубы. Он же предложил многодетной маме «по интересующим вопросам звонить в УЖХ Советского района Уфы». Эльвира В. в ответ сотруднику администрации сообщила, что в ее первом сообщении было сказано о том, что ЖЭУ в курсе, но слесари не справляются.

— Пусть перекрывают воду, потому что соседи сверху продолжают пользоваться туалетом и ванной и меня снова топит!!! Г**но в квартире! — справедливо разгневалась уфимка.

 

#Ирина Деревянчук#Город
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