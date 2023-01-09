Многодетная мама из Уфы показала свою квартиру, которую затопило фекалиями

На комментарий женщины с просьбой помочь ответил Наиль Камалетдинов, представляющий администрацию Советского района Уфы и сообщил, что по информации представителя ЖЭУ № 15, на данный момент проводят работы по отогреванию канализационной трубы. Он же предложил многодетной маме «по интересующим вопросам звонить в УЖХ Советского района Уфы». Эльвира В. в ответ сотруднику администрации сообщила, что в ее первом сообщении было сказано о том, что ЖЭУ в курсе, но слесари не справляются.