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Мечты сбываются: в Башкирии зафиксировали аномальные морозы до -50 градусов

Сегодня, 05:32
Фото: фото из соцсетей

В разных уголках Башкирии жители зафиксировали аномальные морозы до -50 градусов

Социальные сети пестрят фотографиями термометров, от одного взгляда на которые становится зябко.

Рабочая неделя для жителей Башкирии началась для каждого, кому нужно выходить из дома, очень бодро и энергично. Несмотря на продолжительные праздничные дни, после которых бывает сложно войти в рабочий ритм, жителям Башкирии тонуса и мотивации на скорейшие передвижения придала температура за бортом, которая оказалась поистине экстремальной. В отдельных же деревнях столбик термометра опустился до показателей, от которых башкирская зима успела отвыкнуть за последние годы.

 

в Кармаскалинском районе мороз -50 градусов.в Кармаскалинском районе мороз -50 градусов.
удивительно, но в горном Белорецком районе температура воздуха относительно "теплая".удивительно, но в горном Белорецком районе температура воздуха относительно "теплая".
а вот "сводка" из Сибая, там "минус" не дотянул до 40.а вот "сводка" из Сибая, там "минус" не дотянул до 40.
в Кармаскалинском районе мороз -50 градусов.
Фото: фото из соцсетей

В Уфе по официальным прогнозам и по данным сервисов, которые транслируют погоду, минимальная температура воздуха составила -35 градусов, но жители «железнодорожного» района Дема зафиксировали на домашних термометрах температуру в -37 градусов. Била рекорды и еще одна окраина Уфы - в деревне Карпово Калининского района Уфы местные жители ранним утром зафиксировали понижение температуры воздуха до -42 градусов.

такую температуру воздуха с утра зафиксировали жители Демского района Уфы
Фото: фото из соцсетей

Однако столица Башкирии, как известно, далеко не самая холодная зона республики. Так, в Зилаирском районе столбик термометра опустился до -42 градусов по Цельсию. В воскресенье же, 8 января, жители поселка Прибельский в Кармаскалинском районе засняли термометр, который показывал -51 градус Цельсия.

К счастью, каникулы у школьников продолжаются до 11 января, именно в этот день синоптики обещают долгожданное повышение температуры воздуха до 23 градусов ниже ноля в Уфе (хотя ночью температура все еще будет ниже 30 градусов). По республике же ранее на период с 8 по 11 января прогнозировалось не столь яркое похолодание, но опять-таки, стоит учитывать, что в расчет берутся усредненные данные. И условная температура в -32 градуса не указ уголкам Башкирии, которые показали разницу в 18 градусов. По уточненным же данным Башкидрометцентра и МЧС, похолодание прогнозировали до -42 градусов, но и этот показатель был перекрыт.

Напомним, 17 октября на одной из оперативок в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров высказал свое пожелание — «Я по понятным причинам, честно вам скажу, жду, чтобы в мире эта зима была самая холодная за всё время. Мы-то выдержим». Тогда же глава высказался и о том, что республика должна постараться избегать «перетопов», а граждане в квитанциях должны понимать, из чего сформирована сумма к оплате. Судя по погоде, февральские квитанции за отопление принесут жителям республики некоторые сюрпризы, но это уже совсем другая история.

«По понятным причинам»: Хабиров признался, что ждет самую холодную зиму в этом году
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#Ирина Деревянчук#Общество
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