Мечты сбываются: в Башкирии зафиксировали аномальные морозы до -50 градусов

К счастью, каникулы у школьников продолжаются до 11 января, именно в этот день синоптики обещают долгожданное повышение температуры воздуха до 23 градусов ниже ноля в Уфе (хотя ночью температура все еще будет ниже 30 градусов). По республике же ранее на период с 8 по 11 января прогнозировалось не столь яркое похолодание, но опять-таки, стоит учитывать, что в расчет берутся усредненные данные. И условная температура в -32 градуса не указ уголкам Башкирии, которые показали разницу в 18 градусов. По уточненным же данным Башкидрометцентра и МЧС, похолодание прогнозировали до -42 градусов, но и этот показатель был перекрыт.