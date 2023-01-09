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Кремль прокомментировал информацию о второй «волне» частичной мобилизации в Башкирии

Сегодня, 10:45
Фото: 1MI
Кремль призвал не придавать значениям информации телеграм-каналов о частичной мобилизации.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков призвал граждан не придавать значения информации, размещаемой в телеграм-каналах касательно частичной мобилизации в России. По словам Пескова, информацию о частичной мобилизации в социальных сетях гражданам не нужно воспринимать всерьез, а первоисточником достоверной информации является власть.

Напомнил Песков и о том, что Кремль получает данные о ходе СВО от министерства обороны Российской Федерации и назвал МО главным источником достоверной информации. Пресс-секретарь президента комментировал информацию о вероятной «волне» частичной мобилизации изданию «РИА Новости».

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#Общество#Мобилизация#Ирина Деревянчук
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