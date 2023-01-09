Кремль прокомментировал информацию о второй «волне» частичной мобилизации в Башкирии

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков призвал граждан не придавать значения информации, размещаемой в телеграм-каналах касательно частичной мобилизации в России. По словам Пескова, информацию о частичной мобилизации в социальных сетях гражданам не нужно воспринимать всерьез, а первоисточником достоверной информации является власть.