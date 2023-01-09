Кем из чиновников в Башкирии в 2022 году интересовались следователи

В марте в Уфе задержали экс-депутата горсовета и бенефициара «Госстроя» Кирилла Бадикова. Проблемы у его компаний возникли еще несколько лет назад, а в 2018 году стало понятно, что объекты стали проблемными. Какое-то время руководство компании кормило дольщиков обещаниями. В июле 2021 года СКР возбудил уголовные дела о мошенничестве при строительстве объектов «Госстроя» — в отношении пока еще неустановленных лиц из числа сотрудников компаний. Этой весной обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилья было предъявлено уже самому Бадикову.

По версии следствия, бенефициар «Госстроя» заключил договоры с дольщиками о строительстве жилья. Многоквартирные дома возводили компании-застройщики ООО «Городские проекты», ООО «Высотки», ООО «Зеленая роща» и ООО «Литер 4». Всего было заключено соглашений на общую сумму 2,3 млрд рублей. В итоге более тысячи дольщиков остались без квартир, всего с ними контракт на 2,3 млрд рублей

Топ-менеджер «Госстроя» с 25 марта находится под стражей, он и его адвокат просили заменить меру пресечения на домашний арест, однако суд отказал в этом.