Кем из чиновников в Башкирии в 2022 году интересовались следователи

В Башкирии продолжали открывать дела о взятках и превышении полномочий чиновниками. Внимание следователей привлекали как мелкие, так и крупные персоны.
В марте в Уфе задержали экс-депутата горсовета и бенефициара «Госстроя» Кирилла Бадикова. Проблемы у его компаний возникли еще несколько лет назад, а в 2018 году стало понятно, что объекты стали проблемными. Какое-то время руководство компании кормило дольщиков обещаниями. В июле 2021 года СКР возбудил уголовные дела о мошенничестве при строительстве объектов «Госстроя» — в отношении пока еще неустановленных лиц из числа сотрудников компаний. Этой весной обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилья было предъявлено уже самому Бадикову.
По версии следствия, бенефициар «Госстроя» заключил договоры с дольщиками о строительстве жилья. Многоквартирные дома возводили компании-застройщики ООО «Городские проекты», ООО «Высотки», ООО «Зеленая роща» и ООО «Литер 4». Всего было заключено соглашений на общую сумму 2,3 млрд рублей. В итоге более тысячи дольщиков остались без квартир, всего с ними контракт на 2,3 млрд рублей
Топ-менеджер «Госстроя» с 25 марта находится под стражей, он и его адвокат просили заменить меру пресечения на домашний арест, однако суд отказал в этом.
В конце марта следователи задержали депутата Госсобрания Дмитрия Чувилина. Ему инкриминируют участие в террористическом сообществе. Следователи считают, что организация готовила насильственное изменение конституционного строя России. Помимо Чувилина задержаны еще четверо участников работавшего в Уфе «марксистского кружка». При обысках у обвиняемых найдены гранаты, травматическое оружие, зажигательная смесь, средства связи, снаряжение для полевых условий, экстремистская литература и другие доказательства. По данным ФСБ, они вынашивали планы по нападениям на сотрудников правоохранительных органов.
Присутствие яркого оппозиционера Дмитрия Чувилина в Госсобрании многих очень сильно раздражало, однако предъявленные ему обвинения стали неожиданностью. Даже спикер парламента Константин Толкачев, которому, очевидно, депутат своей резкой критикой и острыми вопросами досаждал больше чему кому-либо еще, отметил, что в Курултае Чувилин не заявлял ультралевых предложений. Так что никто из депутатов не мог предвидеть, что у него возникнут такого рода проблемы.
В апреле СКР по Башкирии возбудил уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками Минздрава при закупке жизненно важного лекарства. Преступление было совершено в 2019 году. Тогда республика приобрела более 3,7 тысячи упаковок препарата «Трипторелин», который применяется при лечении онкологических заболеваний. На это был потрачен 51 млн рублей.
Лекарство закупали для льготников — проблема в том, что количество препарата десятикратно превышало их потребности. У 1670 оставшихся невостребованными упаковок истек срок годности. Их стоимость составила 10 млн рублей — в такую сумму следователи оценили ущерб, причиненный бюджету.
Проведение закупок лекарств входило в обязанности действующего замминистра здравоохранения Ирины Кононовой. Вероятно, поэтому в конце апреля сотрудники правоохранительных органов провели обыск в номер в гостинице «Айгуль». В этом отеле неподалеку от дома правительства живут «иногородние» чиновники, к числу которых и принадлежит Ирина Кононова.
Правда, саму чиновницу не задержали — она продолжает работать и даже получила медаль «За особый вклад в борьбу с коронавирусом».
Какими мотивами руководствовался Минздрав, закупая избыточное количество лекарства, пока неизвестно.
В конце июля сотрудники ФСБ и Следкома Забайкалья задержали замминистра внутренних дел Башкирии Андрея Москвитина, возглавляющего уголовный розыск. Высокопоставленного полицейского заподозрили в получении взятки в крупном размере. Речь может идет о преступлении, совершенном несколько лет назад - по версии следствия работавший тогда в Чите Андрей Москвитин и бывший первый замглавы МВД по Забайкалью Михаил Поливин получили взятку от местного бизнесмена за «общее покровительство».
Это стало уже вторым громким скандалом в структуре республиканского МВД. Ранее было возбуждено уголовное дело о «золотом гаишнике» Ильдусе Шайбакове. Сам подозреваемый достаточно долго скрывался, но в августе был задержан.
По версии следствия, Шайбаков и пять его подчиненных создали преступное сообщество, поставив на поток получение взяток за водительские права без сдачи экзаменов. У семьи Шайбакова изъяли имущество стоимостью 44 млн рублей. Квартиры, офисы, дом и автомобили были зарегистрированы на родственников полицейского. Однако последние не смогли подтвердить законность их приобретения.
Эти два уголовных дела предшествовали отставке министра внутренних дел Башкирии Романа Деева — совсем недавно он подал рапорт об увольнении.
В начале ноября был задержан первый замглавы министра транспорта Башкирии Виктор Жульков. У следователей возникли вопросы к контракту, заключенному между администрацией Сибая на ремонт улицы Горького. Схема оказалась очень странной: сначала некая компания отремонтировала улицу, затем Минтранс выдели на эти работы деньги. Конкурс провели формально, обеспечив победу нужной — подставной — фирме. Последняя просто перевела деньги фактическому исполнителю работ.
Следователи установили, что подрядчик не просто сделал ремонт не по ГОСтам, но и была аффилирована с руководством Минтранса. Имена руководителей не сообщаются, однако Mkset ранее выяснил, что «ниточки», вероятно, ведут к экс-главе ведомства Булушеву. Жулькову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по сговору. Его начальник Булушев ушел в отставку после начала расследования. Сейчас ведомство возглавляет приехавший в Башкирию из Перми Александр Клебанов.
Интересно, что контракт, к которому у правоохранительных органов возникли претензии, подписывал экс-мэр Сибая — ныне глава Минпредпринимательства и туризма Рустем Афзалов. В СКР не сообщали, возникали ли у следователей вопросы к этому чиновнику.
В суде рассматривается еще одно громкое уголовное дело о строительстве очистных сооружений в Кумертау. Следователи считают, что очистные были построены с нарушениями и незаконно введены в эксплуатацию. Вице-премьеру - министру ЖКХ Борису Беляеву, главе Минстрой Рамзилю Кучарбаеву, а также замначальника Управления капстроительства Рамилю Сафину, начальнику отдела капстроительства и реконструкции этого же ведомства Шадмурату Бикимбетову и экс-замглавы администрации Кумертау Юрию Курову предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Сами подсудимые настаивают, что состава преступления в их действиях нет. Ни один чиновник пока не уволен с работы — пока суд не вынес обвинительный приговор, за ним сохраняются должности. Если же они будут оправданы, то смогут претендовать на реабилитацию за незаконное уголовное преследование.
Следующее заседание по делу состоится в январе. Вероятно, в 2023 году суд вынесет решение.
Помимо громких преступлений в Башкирии возбуждали дела о сравнительно небольших взятках. Так, в мае стало известно, что заместитель главы Мелеуза Василий Егоров потребовал два миллионов рублей от строительной компании. За эту сумму он был готов закрыть глаза на строительные недостатки в квартирах для детей-сирот.
В июле под стражу взяли мэра города Давлеканово Вячеслава Гапоненко. Его заподозрили в превышении должностных полномочий при строительстве установки очистки воды в рамках нацпроекта «Экология». Он подписал акты о приемке фактические невыполненных работ, в итоге подрядчику заплатили порядка 89 млн рублей.
В конце июля в мэрии Уфы уволили в связи с утратой доверия замглавы администрации Октябрьского района Уфы Расуля Кагирова. Год назад он попался на взятке в размере 150 тысяч рублей. По версии следствия, чиновник пообещал покровительство одному из предпринимателей. Бизнесмен передал ему в качестве оплаты две кофемашины стоимостью 47 тысяч рублей.
В октябре за получение взяток был задержан сотрудник военного комиссариата по Калининскому и Орджоникидзевскому районам Уфы Константин Воропаев. По версии следствия, он оказывал услуги гражданам, предоставляя отсрочку от армии. Посредником выступал бизнесмен Фарит Самигуллин, а их «клиентами» стали несколько экс-хоккеистов клуба «Салават Юлаев».
Еще одно интересное событие произошло в сентябре. Тогда в Москве был задержан и помещен под стражу некто Роман Бабоян. Ему инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере. По данным СМИ, бизнесмен попытался взыскать с партнера 7,6 млрд рублей, подделав договор.
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, Роман Бабоян, хотя официально не имел никаких проектов в Башкирии, тем не менее был связан с ней. Он, как сообщает ряд источников, помогал получить госзаказы различным интересантам, — предположительно, представляясь родственником главы Башкирии.
Ранее система СПАРК обнаружила только одного Романа Бабояна. И он, вероятно, действительно связан с Каринэ Хабировой.