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Из-за гибели в пожаре в историческом центре Уфы двух человек возбудили уголовное дело

Сегодня, 07:44
Фото: пресс-служба следкома по Башкирии
Следком назвал предварительную причину возгорания – неисправность электропроводки.

Следственный отдел СК Башкирии по Кировскому району возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам после того как в сгоревшем 8 января жилом бараке по улице Егора Сазонова в центре Уфы были обнаружены фрагменты тел двух граждан. 

Как сообщалось ранее, помимо погибших в пожаре пострадала и пожилая женщина, однако не от самого огня, гражданка 1947 года рождения спасалась из пожара и получила травмы, с которыми ее госпитализировали. Позже спасатели обнаружили в доме фрагменты тел погибших, возраст и пол их на данный момент неизвестен.

Сегодня, 9 января на месте происшествия работают специалисты профильных ведомств, а именно МВД, МЧС и следкома. Известна и предварительная причина по которой загорелся бревенчатый барак на 15 квартир, по данным следователей причиной могла стать неисправная электропроводка в доме.

В историческом центре Уфы загорелся жилой дом
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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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