Из-за гибели в пожаре в историческом центре Уфы двух человек возбудили уголовное дело

Как сообщалось ранее, помимо погибших в пожаре пострадала и пожилая женщина, однако не от самого огня, гражданка 1947 года рождения спасалась из пожара и получила травмы, с которыми ее госпитализировали. Позже спасатели обнаружили в доме фрагменты тел погибших, возраст и пол их на данный момент неизвестен.