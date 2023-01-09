Из-за гибели в пожаре в историческом центре Уфы двух человек возбудили уголовное дело

Следственный отдел СК Башкирии по Кировскому району возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам после того как в сгоревшем 8 января жилом бараке по улице Егора Сазонова в центре Уфы были обнаружены фрагменты тел двух граждан.
Как сообщалось ранее, помимо погибших в пожаре пострадала и пожилая женщина, однако не от самого огня, гражданка 1947 года рождения спасалась из пожара и получила травмы, с которыми ее госпитализировали. Позже спасатели обнаружили в доме фрагменты тел погибших, возраст и пол их на данный момент неизвестен.
Сегодня, 9 января на месте происшествия работают специалисты профильных ведомств, а именно МВД, МЧС и следкома. Известна и предварительная причина по которой загорелся бревенчатый барак на 15 квартир, по данным следователей причиной могла стать неисправная электропроводка в доме.