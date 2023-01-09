Власти продлили школьные каникулы в Башкирии

Напомним, синоптики прогнозируют в Башкирии сильные морозы до -40.-45 градусов Цельсия, в Уфе тем временем в ночь на 9 января был побит абсолютный температурный минимум 1974 года, не исключено, что и он будет побит в ближайшие дни.