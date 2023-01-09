Из Сипайлово в центр — за 800: цены на такси в Уфе взлетели из-за аномального мороза

На фоне пришедших в Башкирию холодов стоимость прежде доступной поездки по Уфе увеличилась более чем вдвое. Уфимцы жалуются на высокие цены, к тому же такси на всех не хватает.
Из-за высокого спроса стоимость утренней поездки кратно выросла. Так, доехать из Сипайлово до школы МВД «экономом» в час пик можно было за 800 рублей. К 12 часам цена снизилась до 400-450 рублей, однако и это — дороже, чем обычно. С улицы Рабкоров до Центрального рынка можно было доехать за 500 рублей вместо прежних 200-250.
Стоимость маршрута из Демы в центр Уфы превышала 1000 рублей, при этом нужно было еще дождаться своего таксиста - не менее получаса. По самой Деме маршрут, который ранее стоил 165 рублей, вырос до 245. Поездка из Михайловки до Дёмы обошлась в 750 рублей, поиск водителя занимал до 30 минут.
Проезд по проспекту Октября от бульвара Славы до фирмы Мир оценивался в 500 рублей, добраться до автовокзала из отдаленных микрорайонов можно было не менее чем за тысячу, из Сипайлово до улицы Зорге — за 800 рублей.
Небольшие поездки — на расстояние в 2-3 км — также стали недоступнее. За услугу нужно было отдать не менее 400 рублей. В центре «детский» тариф обошелся уфимцам в 750 рублей.
Поездки по Черниковке, ранее обходившиеся в 100-150 рублей, подорожали до 700. Более всего от высоких цен «пострадали» жители пригородных поселков — здесь минимальный тариф составлял 1000 рублей, например, доехать из Шмидтово до Уфы стоило 1900 рублей.
«Стоимость поездки — 1000 рублей. А толку — несколько раз пытались заказать, нет машин. В итоге каким-то чудом уехали за 400», - отмечает один из пользователей в соцсетях.
Еще одна «счастливица» рассказала, что доехала до офиса, расположенного в 2 км от дома, за 300 рублей. По словам водителя, ей очень повезло, поскольку на тот момент на пять автомобилей приходилось около ста заявок.
«Начиная с 7:30 до 8:00 цены были просто бешеными, но даже и с такими тарифами машины просто не приезжали», - рассказывают горожане.
Многие обвинили водителей в жадности и бесчеловечности.
«На чужом горбу хотят в рай въехать», - отмечают пользователи.
Сами же автолюбители, среди которых не только сотрудники служб такси, объясняют, что цены формируют агрегаторы. Высокие тарифы обусловлены экстремальными условиями работы в морозные дни. Чтобы выйти на маршрут, водителям приходилось прогревать двигатель машины ночью. Многие же просто не смогли завести свои автомобили — в результате спрос был огромным. Те же, что выехали клиентам утром в понедельник, эксплуатируют свои автомобили в тяжелых условиях, когда износ двигателя существенно увеличивается.
«Мы все люди. И водители тоже бывают человечны. Попрыгайте вокруг машины, которая в -38 не завелась. И тогда ваше мнение поменяется, наверное», - прокомментировал негативные сообщения один из горожан.
Еще одна уфимка, муж которой работает в службе такси, рассказала, что прогревать машину приходится каждые два часа ночью, при этом завести ее получается порой даже не с пятого раза «а за аренду, завелся-не завелся, будь добр заплати», плюс к этому стоимость горючего.
На проблемы с «доездом» до работы жалуются и те уфимцы, которые добирались общественным транспортом. На многих остановках скопились толпы людей, автобусов им не хватало.
«В такие морозы ждать на остановке автобуса — кошмар, конечно», - делятся впечатлениями пользователи в соцсети.
Многие нехорошими словами поминают транспортную реформу властей. Новые автобусы оказались холодными. Уфимцы все еще помнят об изгнанных из города «пазиках», в которых было тепло даже в самые лютые морозы.
Терпеть неудобства, вызванные морозами, и пассажирам и водителям, придется на протяжении еще нескольких дней. По прогнозам синоптиков, холода продлятся в течение недели.
Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов накануне предупредил о рисках использования автотранспорта в таких экстремальных условиях. Он рекомендовал водителям не выезжать на дороги без острой необходимости.