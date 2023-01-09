Из Сипайлово в центр — за 800: цены на такси в Уфе взлетели из-за аномального мороза

Сами же автолюбители, среди которых не только сотрудники служб такси, объясняют, что цены формируют агрегаторы. Высокие тарифы обусловлены экстремальными условиями работы в морозные дни. Чтобы выйти на маршрут, водителям приходилось прогревать двигатель машины ночью. Многие же просто не смогли завести свои автомобили — в результате спрос был огромным. Те же, что выехали клиентам утром в понедельник, эксплуатируют свои автомобили в тяжелых условиях, когда износ двигателя существенно увеличивается.