Хирург Блинова рассказала о самых востребованных пластических операциях

Блефаропластика нужна для устранения кругов под глазами, эндоскопическая подтяжка лица делается пациентам в возрасте 27–65 лет для того, чтобы освежить лицо. Липофилинг же заключается в трансплантации жировой ткани на участок, где определяется ее недостаток. Это позволяет сделать лицо более выразительным, молодым, сказала хирург.