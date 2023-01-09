Хирург Блинова рассказала о самых востребованных пластических операциях

По словам специалиста, ринопластику делают не только для красоты и психологического комфорта, но и для здоровья: выпрямление перегородки носа позволяет пациенту легче дышать, передает NEWS.ru.
Отопластика делается для того, чтобы изменить формы ушей. Эта операция доступна и для детей шести-семи лет, отметила Блинова.
Блефаропластика нужна для устранения кругов под глазами, эндоскопическая подтяжка лица делается пациентам в возрасте 27–65 лет для того, чтобы освежить лицо. Липофилинг же заключается в трансплантации жировой ткани на участок, где определяется ее недостаток. Это позволяет сделать лицо более выразительным, молодым, сказала хирург.