Экс-депутат Курултая и замглавы Уфимского района стал и. о. вице-премьера Забайкалья

Чиновник из Башкирии 46-летний Альберт Мусифуллин, который в родной Башкирии занимал пост замглавы Уфимского района республики, а также входил в комитет Курултая Башкирии по бюджетной политике, будучи его депутатом, будет исполнять обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края. Известие о назначении чиновника из Башкирии на высокий пост в Забайкалье опубликовано на сайте правительства региона.