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Экс-депутат Курултая и замглавы Уфимского района стал и. о. вице-премьера Забайкалья

Сегодня, 07:03
Фото: пресс-служба правительства Забайкалья.
46-летний Альберт Мусифуллин в правительстве Забайкальского края будет курировать строительство, включая и дорожное.

Чиновник из Башкирии 46-летний Альберт Мусифуллин, который в родной Башкирии занимал пост замглавы Уфимского района республики, а также входил в комитет Курултая Башкирии по бюджетной политике, будучи его депутатом, будет исполнять обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края. Известие о назначении чиновника из Башкирии на высокий пост в Забайкалье опубликовано на сайте правительства региона.

Известно что уроженец Уфы Альберт Мусифуллин в далеком Забайкальском крае будет курировать сферу строительства, включая и строительство дорог.

#Ирина Деревянчук
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