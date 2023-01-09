Два человека погибли в результате крупного пожара в жилом доме Уфы

Стало известно, что в результате пожара в жилом доме на 15 квартир по улице Сазонова погибли люди. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, по состоянию на 6:00 были обнаружены фрагменты тел двух погибших.
Ранее сообщалось, что медицинская помощь понадобилась только женщине 1948 года рождения. Травму уфимка получила при самостоятельной эвакуации, ее увезли на «скорой» на осмотр.
Напомним, что пожар начался вечером 8 января в доме по адресу улица Сазонова 30а, в котором располагались 15 квартир. В результате, без крыши над головой остались 25 человек, им будет предоставлено временное жилье. На место ЧП выезжал мэр города Ратмир Мавлиев.