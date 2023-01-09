Для крещенских купаний жителей Уфы в городе подготовят семь купелей

В этом году Крещение Господне отмечается 19 января. Одной из главных традиций православного праздника являются крещенские купания в купели — для уфимцев в этом году их подготовят семь. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, купель будет предусмотрена в каждом районе города.
В мэрии Уфы отмечают, что в местах купаний будут находиться медики, спасатели, сотрудники полиции и городского Центра общественной безопасности. Купели для удобства граждан будут оборудованы поручнями и лестницами. Также сообщается о планах по обустройству в местах купаний обогреваемых палаток для смены одежды, биотуалетов и точек общепита.
Также утром 19 января Уфимская епархия Русской Православной Церкви организует Крестные ходы от:
Отмечается, что время начала Крестных ходов позднее может быть скорректировано.