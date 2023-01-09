mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Для крещенских купаний жителей Уфы в городе подготовят семь купелей

Сегодня, 14:46
Фото: 1MI
Купель для крещенских купаний оборудуют в каждом из районов города

В этом году Крещение Господне отмечается 19 января. Одной из главных традиций православного праздника являются крещенские купания в купели — для уфимцев в этом году их подготовят семь. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, купель будет предусмотрена в каждом районе города.

  • Дёмский район — озеро Кустаревское (микрорайон «Яркий»);
  • Калининский район — река Уфа в районе Князевской переправы со стороны деревни Князево;
  • Кировский район — около спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» (Набережная, 122);
  • Ленинский район — река Белая в створе улицы Воронежская (микрорайон Нижегородка);
  • Октябрьский район —  река Уфа пляж «Берег солнца»;
  • Орджоникидзевский район — территория, прилегающая к спортивно-оздоровительному комплексу «Биатлон»;
  • Советский район — озеро «Солдатское» в парке имени Ивана Якутова;

В мэрии Уфы отмечают, что в местах купаний будут находиться медики, спасатели, сотрудники полиции и городского Центра общественной безопасности. Купели для удобства граждан будут оборудованы поручнями и лестницами. Также сообщается о планах по обустройству в местах купаний обогреваемых палаток для смены одежды, биотуалетов и точек общепита.

Также утром 19 января Уфимская епархия Русской Православной Церкви организует Крестные ходы от:

  • Свято-Сергиевского кафедрального собора (ул. Бехтерева, 2, 10:30),
  • Крестовоздвиженского храма (ул. Лесопильная, 2, 10:30),
  • храма Блаженной Матроны Московской (ул. Б. Бикбая, 32а, 10:30)
  • храма святого праведного Симеона Верхотурского (ул. Белякова, 25а, 10:00). 

Отмечается, что время начала Крестных ходов позднее может быть скорректировано.

#Азамат Нухов
Подпишитесь
Власти продлили школьные каникулы в Башкирии
Сегодня, 11:13
Названа причина пожара в центре Уфы, после которого обнаружили тела троих погибших
Сегодня, 07:44
Синоптики сообщили, когда в Башкирии ослабеют морозы
Вчера, 08:49
Многодетная мама из Уфы показала свою квартиру, которую затопило фекалиями
Сегодня, 10:14
Из Сипайлово в центр — за 800: цены на такси в Уфе взлетели из-за аномального мороза
Сегодня, 10:24
Это нормально! Психотерапевт из Уфы утешил тех, кто не успел «всё» до Нового года
5 января 02:00