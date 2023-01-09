Число жертв серьезного пожара в жилом доме в Уфе может увеличиться

Серьезный пожар произошел накануне в деревянном трехэтажном 15-квартирном доме на улице Сазонова. В результате два человека погибли, останки их тел нашли во время тушения. Спасатели эвакуировали из дома одного жильца, еще 19 покинули здания сами. Одна из женщин получила травму, выбираясь из горящего дома.
Как стало известно Mkset от информированного источника, в настоящий момент не исключается, что число жертв может увеличиться. Местонахождение некоторых жильцов этого дома пока не выяснено, среди эвакуированных их нет.
В ГУ МЧС по региону в свою очередь сообщили, что в данный момент известно о двух погибших. Сейчас пожарные продолжают разбор конструкций сгоревшего здания. Точная информация о числе жертв появится после завершения этих работ.
Известно, что в доме проживали как минимум 25 человек.