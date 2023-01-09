Число жертв серьезного пожара в жилом доме в Уфе может увеличиться

Серьезный пожар произошел накануне в деревянном трехэтажном 15-квартирном доме на улице Сазонова. В результате два человека погибли, останки их тел нашли во время тушения. Спасатели эвакуировали из дома одного жильца, еще 19 покинули здания сами. Одна из женщин получила травму, выбираясь из горящего дома.