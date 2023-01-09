МЧС по Башкирии предупредило об очень сильном морозе во вторник

По республике прогнозируется ночью до -33,-38°, местами до -40,-45°, днем -26,-31°. В Уфе будет несколько теплее — до минус 36, 38 градусов ночью, днем до 29-31 градуса ниже нуля. Столбик термометра опустится ниже отметки «40» лишь на окраинах города.