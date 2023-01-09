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МЧС по Башкирии предупредило об очень сильном морозе во вторник

Сегодня, 09:09
Фото: 1MI

В Башкирии похолодает до -45 градусов в ближайшие сутки

В республику придет еще более сильный мороз.

Температура воздуха понизится до минус 45 градусов. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Башкирии.

Экстремальные температуры прогнозируются ночью и утром. Помимо этого на некоторых участках дорог возможна плохая видимость.

По республике прогнозируется ночью до -33,-38°, местами до -40,-45°, днем -26,-31°. В Уфе будет несколько теплее — до минус 36, 38 градусов ночью, днем до 29-31 градуса ниже нуля. Столбик термометра опустится ниже отметки «40» лишь на окраинах города.

Метеопредупреждение Башгидрометеоцентра о неблагоприятных факторах действует до 20:00 10 января.

 

#Наталья Балыкова#Общество#2
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