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Американское издание New York Post призывает Байдена не идти на второй срок

Сегодня, 10:17
8 января на первой странице газеты была надпись “Джо нет!”. Также газета процитировала слова республиканки Николь Маллиотакис. Женщина утверждает, что Соединённые Штаты не могут себе позволить ещё 4 года под властью Джо Байдена, решения которого стали причиной многих кризисов

В New York Post написали, что Байден, несмотря на то, что ему 80 лет, намерен баллотироваться на второй президентский срок. Выборы должны пройти в США в 2024 году, пишет газета “Известия”.

В газете отметили высокий уровень инфляции в Штатах. Положение на южной границе журналисты назвали “катастрофическим”. Кроме этого по имиджу нынешнего хозяина Белого дома бьёт и напряжение на международной арене.

До этого, 6 января, издание The Hill сообщило, что Джо Байден в течение нескольких ближайших недель огласит решение о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2024 года. 1 января газета Politico написала, ссылаясь на собственные источники, что Джо Байден намерен участвовать в президентской гонке и пойти на второй срок. Не исключено, что Байден объявит об этом на ежегодном обращении к конгрессу и палате представителей.

Напомним, 9 ноября действующий президент США заявил о желании пойти на второй президентский срок. По его словам, эта идея появилась у него ещё до выборов в конгресс и они не повлияли на его решение.

13 декабря стало известно, что более 50% граждан Соединённых Штатов не хотят, чтобы Джо Байден баллотировался на второй срок.

 

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