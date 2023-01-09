Американское издание New York Post призывает Байдена не идти на второй срок

До этого, 6 января, издание The Hill сообщило, что Джо Байден в течение нескольких ближайших недель огласит решение о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2024 года. 1 января газета Politico написала, ссылаясь на собственные источники, что Джо Байден намерен участвовать в президентской гонке и пойти на второй срок. Не исключено, что Байден объявит об этом на ежегодном обращении к конгрессу и палате представителей.