Американское издание New York Post призывает Байдена не идти на второй срок

В New York Post написали, что Байден, несмотря на то, что ему 80 лет, намерен баллотироваться на второй президентский срок. Выборы должны пройти в США в 2024 году, пишет газета “Известия”.
В газете отметили высокий уровень инфляции в Штатах. Положение на южной границе журналисты назвали “катастрофическим”. Кроме этого по имиджу нынешнего хозяина Белого дома бьёт и напряжение на международной арене.
До этого, 6 января, издание The Hill сообщило, что Джо Байден в течение нескольких ближайших недель огласит решение о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2024 года. 1 января газета Politico написала, ссылаясь на собственные источники, что Джо Байден намерен участвовать в президентской гонке и пойти на второй срок. Не исключено, что Байден объявит об этом на ежегодном обращении к конгрессу и палате представителей.
Напомним, 9 ноября действующий президент США заявил о желании пойти на второй президентский срок. По его словам, эта идея появилась у него ещё до выборов в конгресс и они не повлияли на его решение.
13 декабря стало известно, что более 50% граждан Соединённых Штатов не хотят, чтобы Джо Байден баллотировался на второй срок.