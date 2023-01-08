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В историческом центре Уфы загорелся жилой дом

Сегодня, 19:06
Фото: Прокуратура РБ / telegram

25 человек остались без крова после пожара в двухэтажке на улице Сазонова в Уфе

К месту ЧП уже выехал мэр Уфы Ратмир Мавлиев, который сообщил подробности происшествия

Вечером 8 января в Уфе загорелся жилой двухэтажный дом по улице Сазонова, 30а, в котором располагались 15 квартир. По словам мэра города, выехавшего на место ЧП, в результате пожара без крова остались 25 человек, им предложат места временного размещения.

По словам главы города, на месте работают 30 пожарных и спасателей, 10 единиц техники, а также представители СК и прокуратуры республики. Причины пожара устанавливаются.


Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, сообщили в ведомстве.

Видео: Ратмир Мавлиев / telegram
#Валерия Панаева#Видео
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