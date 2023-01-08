В историческом центре Уфы загорелся жилой дом

Вечером 8 января в Уфе загорелся жилой двухэтажный дом по улице Сазонова, 30а, в котором располагались 15 квартир. По словам мэра города, выехавшего на место ЧП, в результате пожара без крова остались 25 человек, им предложат места временного размещения.