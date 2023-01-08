В историческом центре Уфы загорелся жилой дом

Вечером 8 января в Уфе загорелся жилой двухэтажный дом по улице Сазонова, 30а, в котором располагались 15 квартир. По словам мэра города, выехавшего на место ЧП, в результате пожара без крова остались 25 человек, им предложат места временного размещения.
По словам главы города, на месте работают 30 пожарных и спасателей, 10 единиц техники, а также представители СК и прокуратуры республики. Причины пожара устанавливаются.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, сообщили в ведомстве.