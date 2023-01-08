В Башкирии семья с двумя детьми попала в «снежный плен» в мороз

Сегодня, 8 января, в Нуримановском районе семья из четырех человек, в числе которых двое детей, попала в «снежный плен». Как сообщает глава Госкомитета по ЧС Башкирии Фарит Гумеров, автомобиль застрял на дороге в селе Павловка.
Так, родители самостоятельно отвели двух детей на ближайшую базу отдыха, а после обратились в экстренные службы, чтобы завести автомобиль.
— Уважаемые водители! По возможности просим вас воздержаться от поездок. При подобных экстренных ситуациях звоните на единый номер вызова экстренных служб «112», — обратился к жителям глава Госкомитета по ЧС.