МЧС сообщило о первом пострадавшем при пожаре в жилом доме в центре Уфы

Первой и пока единственной пострадавшей при пожаре в жилом доме в Уфе оказалась 75-летняя женщина, получившая травму спины при самостоятельной эвакуации из горящего дома. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.
Известно, что на момент публикации открытый огонь был ликвидирован, производится проливка и разбор конструкций.
Напомним, вечером 8 января в Уфе загорелась жилая двухэтажка. Пожар произошел в доме на улице Сазонова (Зеленая Роща), на место ЧП выехал мэр города Ратмир Мавлиев. По его словам, без крова остались 25 человек - их определят в места временного размещения. Причины пожара устанавливаются.