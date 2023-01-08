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МЧС сообщило о первом пострадавшем при пожаре в жилом доме в центре Уфы

Сегодня, 20:42

Первой пострадавшей при пожаре в жилом доме на Сазонова в Уфе оказалась пенсионерка

Спасатели раскрыли подробности

Первой и пока единственной пострадавшей при пожаре в жилом доме в Уфе оказалась 75-летняя женщина, получившая травму спины при самостоятельной эвакуации из горящего дома. Об этом сообщили в МЧС Башкирии. 

Известно, что на момент публикации открытый огонь был ликвидирован, производится проливка и разбор конструкций. 

Напомним, вечером 8 января в Уфе загорелась жилая двухэтажка. Пожар произошел в доме на улице Сазонова (Зеленая Роща), на место ЧП выехал мэр города Ратмир Мавлиев. По его словам, без крова остались 25 человек - их определят в места временного размещения. Причины пожара устанавливаются.

#Валерия Панаева
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