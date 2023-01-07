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В Уфе из пожара в многоквартирном доме спали 16 человек

Сегодня, 04:28
Фото: МЧС по РБ
Возгорание произошло накануне вечером.

В Уфе в многоквартирном доме по улице 50 лет СССР произошло возгорание. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, соответствующее сообщение поступило накануне, 6 января в 20:41.

Известно, что горела одна из комнат квартиры на 8 этаже. Горение удалось ликвидировать в 21:25. К тушению было привлечено 45 человек и 11 единиц техники.

Отмечается, что пожарные из зоны воздействия опасный факторов пожара спасли 16 человек, эвакуировано было 25 человек. В результате пожара один мужчина был госпитализирован в ГКБ № 21.

Причины пожара устанавливаются.

#Элина Сайфранова
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