В Уфе из пожара в многоквартирном доме спали 16 человек

В Уфе в многоквартирном доме по улице 50 лет СССР произошло возгорание. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, соответствующее сообщение поступило накануне, 6 января в 20:41.
Известно, что горела одна из комнат квартиры на 8 этаже. Горение удалось ликвидировать в 21:25. К тушению было привлечено 45 человек и 11 единиц техники.
Отмечается, что пожарные из зоны воздействия опасный факторов пожара спасли 16 человек, эвакуировано было 25 человек. В результате пожара один мужчина был госпитализирован в ГКБ № 21.
Причины пожара устанавливаются.