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Мэр Уфы проверил уборку снега в некоторых районах города

Сегодня, 04:49
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram
Ратмир Мавлиев посетил микрорайон Сипайлово, а также Калининский и Орджоникидзевский районы.

Накануне, 6 января, мэр Уфы Ратмир Мавлиев проверил уборку снега в микрорайоне Сипайлово, а также в Калининском и Орджоникидзевском районах.

Как признал мэр в своих социальных сетях, еще есть над чем работать. Так, на штабе по уборке снега была поставлена задача привести город в порядок к 9 января.

Спустя несколько часов Ратмир Мавлиев также обратился к уфимцам и заявил, что уборкой снега занимается 408 единиц техники. 

— Будем также продолжать очищать наши тротуары, наши улицы, дворы. Все на рабочих местах, продолжаем работать, — сообщил Ратмир Мавлиев. 

Ранее мы сообщали, что в Уфе за первые 5 дней января выпала почти месячная норма осадков, а именно 98%.

В Уфе за первые пять дней января выпала почти месячная норма осадков
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#Элина Сайфранова
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