Мэр Уфы проверил уборку снега в некоторых районах города

Накануне, 6 января, мэр Уфы Ратмир Мавлиев проверил уборку снега в микрорайоне Сипайлово, а также в Калининском и Орджоникидзевском районах.
Как признал мэр в своих социальных сетях, еще есть над чем работать. Так, на штабе по уборке снега была поставлена задача привести город в порядок к 9 января.
Спустя несколько часов Ратмир Мавлиев также обратился к уфимцам и заявил, что уборкой снега занимается 408 единиц техники.
— Будем также продолжать очищать наши тротуары, наши улицы, дворы. Все на рабочих местах, продолжаем работать, — сообщил Ратмир Мавлиев.
Ранее мы сообщали, что в Уфе за первые 5 дней января выпала почти месячная норма осадков, а именно 98%.