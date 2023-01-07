Коррупция и убийства: преступления, которые потрясли всю Башкирию в 2022 году

Подобные материалы, безусловно, не самые приятные для прочтения, а скорее наоборот. Здесь мы попытались собрать концентрат злодеяний, которые были совершены в 2022 году, хотелось бы чтобы они вместе со всем плохим остались в ушедшем году. А вспомним о них с единственной целью — чтобы подобное не повторялось.
Самым скандальным ведомством в 2022 году оказался Минтранс Башкирии. Заместитель министра транспорта Башкирии Виктор Жульков лишен своего поста и находится под следствием по делу о превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Руководитель ведомства Александр Булушев отправлен в отставку, а следующий год и следствие уже покажут, были ли в деле замешаны и другие чиновники.
Под следствием остаются и два министра Башкирии — Рамзиль Кучарбаев и Борис Беляев. Министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев и министр ЖКХ республики Борис Беляев проходят по делу о превышении полномочий при строительстве очистных сооружений в Кумертау.
В марте в Уфе задержали экс-депутата горсовета и бенефициара «Госстроя» Кирилла Бадикова. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение Бадикову предъявлено по части 4 159 статьи Уголовного Кодекса РФ, то есть в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что бывший слуга народа с целью хищения средств заключил договора с 1131 гражданами на сумму более 2,3 миллиарда рублей. Дольщики до сих пор ждут своих денег и регулярно пишут о своей беде — отсутствии квартир и компенсаций на странице у Радия Хабирова.
Есть и еще одно уголовное дело по факту взяточничества. 21 сентября стало известно о задержании с поличным на взятке заместителя главы Краснокамского района по сельскому хозяйству Радифа Аксанова. По версии правоохранителей он, не имея на то полномочий, предложил предпринимателю содействие в вопросе, который даже не находился в его ведении и обещал, что за 200 тысяч рублей «похлопочет» и предоставит бизнесмену возможность незаконно добывать песок. Аксанов также находится под следствием.
Также под следствие в составе «марксистского кружка» попал депутат Курултая Башкирии от партии КПРФ Дмитрий Чувилин. Его задержали 25 марта в его уфимской квартире и обвиняют в участии в террористическом сообществе. Всего в деле пять фигурантов и все они находятся в следственном изоляторе.
Напомним и о том, что на недавно прошедшем большом интервью госСМИ глава республики Радий Хабиров высказался о чиновниках под следствием и озвучил причину, по которой многие из них, до сих пор не были официально уволены с должностей.
— Для меня решение суда обязательно. Почему я должен увольнять по первому подозрению? Человек будет уголовником, когда его посадят. Мир многомерен, прокомментировал ситуацию Хабиров.
Летом 2022 года глава Белорецкого района Башкирии опубликовал пост о трагической гибели молодой коллеги, 31-летней Дины Махияновой, которая трудилась в администрации на одном из руководящих постов и курировала вопросы сельского хозяйства. На следующий день стали появляться жуткие подробности гибели матери двоих детей — ее буквально на глазах у ее подруг зарезал ее экс-супруг, который до трагедии регулярно избивал молодую женщину и преследовал ее даже после того как она решила выйти из больных отношений.
Убийство произошло во дворе, где жили родители Дины Махияновой. Бывший муж вооруженный ножом подкараулил свою жертву когда ее с праздника привезли подруги и нанес ей множество ударов ножом, после чего сам приехал в полицию и признался в содеянном. Ужаса ситуации добавляет тот факт, что на своего будущего убийцу Махиянова написала в полицию не менее 10 заявлений, по которым даже принимались меры административного характера. Однако и они не помешали ревнивцу убить мать его же детей.
Еще одна трагедия также случилась летом. Под окнами высоток по улице Энтузиастов утром очевидцы обнаружили тело женщины. Однако самое страшное началось тогда, когда правоохранители нашли квартиру, в которой женщина находилась перед смертью. Там они обнаружили зарезанную 16-летнюю девочку. Оказалось, что мать считала, что ее ребенок серьезно болен, и поэтому убила свою дочь, а следом и сама свела счеты с жизнью. Позже стало известно, что погибшая девочка не имела серьезных заболеваний.
А еще в 2022 году повторилось убийство ветерана. В 2021 году в Башкирии двое экс-сотрудников ФСИН убили и ограбили 100-летнего Ветерана Ивана Несмеянова, примечательно, что пожилого мужчину злодеи пытали, чтобы узнать где лежат деньги, которых они украли около миллиона. В ушедшем году убийство ветерана произошло в Башкирии из-за ничтожной суммы в 8 тысяч рублей, сосед желающий выпить зашел к ветерану, которого считал зажиточным, в попытке занять «на бутылку», но тот ему отказал и сосед убил мужчину, после чего забрал деньги, которые смог найти, и отправился по своим делам, однако был оперативно задержан.
Отголоски одного из самых резонансных ДТП 2022 года в Башкирии прозвучали в конце декабря. Суд приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима 23-летнего Марса Гузаярова, который июльской ночью сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбил шедших по обочине четверых молодых девушек, одной из которых не было и 18 лет. Все девушки погибли на месте, а общество начало громогласно заявлять о необходимости тротуаров. Напомним и о том, что тротуара на той злополучной обочине так и не было оборудования, вопрос решают в суде и обещают, что тротуар появится в 2023 году.
Жаркое лето 2022 года устроило на дорогах настоящую кровавую жатву. Водитель пассажирского автобуса, который следовал из села Языково в Уфу, попал в аварию утром в понедельник. Шесть человек погибло, еще 17 пострадали. Комиссия созданная по резонансному происшествию выяснила, что водитель превысил скорость, а также перевозил больше пассажиров, чем положено. Один из пассажиров и вовсе рассказал о том, что 7 человек в маршрутке ехали стоя. Водитель в происшествии не пострадал, а жители Языково потребовали навести порядок с автобусным сообщением. Достоверно сказать получилось ли это пока нельзя, однако весь декабрь жители Башкирии атаковали страницу Радия Хабирова гневными комментариями о беспорядке в данной сфере, после чего глава устроил на оперативке настоящий разнос.
У многих в памяти осталось и страшное ДТП и в Уфе, которое произошло на перекрестке улиц Авроры и Софьи Перовской. Причем на пешеходном переходе, средь бела дня, на зеленый свет светофора. Женщина за рулем иномарки наехала на маму с ребенком и от испуга нажала на педаль газа. Мама и сын погибли на месте, а девушка в шоковом состоянии оплакивала их тела. Звучала версия о том, что девушка отвернулась от руля, чтобы покормить своего новорожденного ребенка, который находился на заднем сидении авто. Однако в процессе разбирательств стороны примирились, потерпевший у которого ДТП унесло супругу и сына ходатайствовал о прекращении судопроизводства и говорил, что его семью уже не вернуть. В октябре Кировский суд Уфы прекратил производство по делу, но прокуратура обжаловала решение и дело вернется в суд.