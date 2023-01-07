Коррупция и убийства: преступления, которые потрясли всю Башкирию в 2022 году

У многих в памяти осталось и страшное ДТП и в Уфе, которое произошло на перекрестке улиц Авроры и Софьи Перовской. Причем на пешеходном переходе, средь бела дня, на зеленый свет светофора. Женщина за рулем иномарки наехала на маму с ребенком и от испуга нажала на педаль газа. Мама и сын погибли на месте, а девушка в шоковом состоянии оплакивала их тела. Звучала версия о том, что девушка отвернулась от руля, чтобы покормить своего новорожденного ребенка, который находился на заднем сидении авто. Однако в процессе разбирательств стороны примирились, потерпевший у которого ДТП унесло супругу и сына ходатайствовал о прекращении судопроизводства и говорил, что его семью уже не вернуть. В октябре Кировский суд Уфы прекратил производство по делу, но прокуратура обжаловала решение и дело вернется в суд.